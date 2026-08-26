Tomatina 2026
La Tomatina torna a tenyir Buñol de roig
Més de 22.000 persones i 150 tones de tomaca omplin la localitat en la seua festa més internacional
Buñol ha tornat a tenyir-se de roig i a convertir-se en l'epicentre festiu de la Comunitat Valenciana. 150.000 quilos de tomaca, 22.000 persones de vora 20 països diferents, un comboi de set camions diferents i un poble que canvia de color i duplica la seua població durant menys de 24 hores. Són algunes de les característiques de la Tomatina, la gran guerra de tomaca que ha succeït a Buñol entre les 12 i les 13 hores. El festival de la tomaca ha tornat a penjar el cartell de Sold Out en la la cita més internacional del municipi.
Vora les 11 hores començava el dia per a aquelles persones que volien viure l'experiència completa -que segons marca la tradició hauria de començar el dia anterior amb la nit de l'empalmá - amb el ja típic palo jabón, en el qual es col·loca un pernil dalt d'un pal de fusta empastifat amb un sabó esvarós per a complicar la tasca d'arribar fins al final. Una hora després, a les 12 hores, vola la primera carcassa que marca l'inici de la Tomatina, la guerra de tomaca que dona nom a la festivitat.
Les vora 150 tones han volat pel recorregut principal pel qual els set camions que formaven el comboi han circulat. Cada vegada era més comú veure les persones empastifades de tomaques esclafades i les samarretes blanques, codi de vestimenta "oficial" de l'esdeveniment, cada vegada eren més difícils de trobar, ja que es tornaven més roges amb cada un dels camions que passava pel recorregut. La festa en tot el poble ha sigut més que evident, i el festival es tracta d'un esdeveniment que pràcticament és "obligatori de viure almenys una vegada en la vida", segons repetien múltiples testimoniatges.
Aparentment, la guerra ha transcorregut amb total normalitat i sense incidències greus gràcies al dispositiu d'emergència i seguretat del qual disposava l'ajuntament de Buñol. No obstant això, diverses fonts municipals han confirmat que quatre persones han necessitat d'atenció sanitària a causa de l'ús d'un gas pebre il·legal. Les mateixes fonts han sigut les que han afirmat que cap dels afectats pel gas ha presentat ferides considerables.
La preparació dels assistents, equipats amb ulleres de bussejar i fundes impermeables per a mòbils, també ha sigut un dels factors que ha afavorit el correcte desenvolupament de la Tomatina. 22.000 persones, de les quals tan sols 7.000 són de la localitat, han gaudit d'un esdeveniment que molts dels assistents recordaran durant molt de temps.
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