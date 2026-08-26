València prepara la restauració de la cúpula i les cobertes del Mercat Central
El consistori adjudica un estudi de set mesos per a avaluar l'estat de l'emblemàtic edifici i planificar-ne la futura reparació
El Mercat Central és un dels edificis més delicats de la ciutat i precisa actuacions si no urgents -no cau a trossos- sí necessàries o més que necessàries perquè tinga la consideració que precisa la seua singularitat centenària. No obstant això, és una labor que va per a llarg per les traves que imposa el fet de ser un bé d'interés cultural. Tant és així, que la principal necessitat, la climatització, s'està escometent no amb una renovació completa, sinó a base de millores més ambulatòries i ràpides d'executar, evitant la substitució completa de l'equipament, que ara es considera que no està en tan mal estat com per a dur a terme la seua reposició, com si que s'ha fet en altres mercats municipals -este mateix mes han "volat" ja els nous aparells per a ser instal·lats al Mercat de Russafa-, però que estava funcionant molt per davall de la seua capacitat.
Obres en la façana
El mes d'abril passat es va anunciar una actuació general sobre la façana, amb una inversió important de 600.000 euros, per a dur a terme una neteja i restauració sobretot de les làmines de cristall, ennegrides per la contaminació acumulada (i els treballs de la qual haurien de començar ja este mateix any). I ara, el consistori acaba d'anunciar l'adjudicació del contracte per a "estudiar i preparar la reparació" de les patologies de la coberta del Mercat. Esta actuació permetrà identificar l'abast dels danys i definir les solucions.
El contracte s'ha adjudicat a María Elisa Moliner Cantos per 58.981,45 euros i inclou les labors pròpies d'estos contractes: la redacció de l'estudi, el projecte bàsic i el projecte d'execució, a més de la direcció facultativa de les futures obres i elaboració de la documentació tècnica necessària per a contractar la intervenció una vegada finalitze esta fase.
L'estudi examinarà el conjunt de la coberta per l'interior i per l'exterior. Es revisarà l'intradós, la part interior visible des del mercat, i l'extradós, la zona exterior, per a localitzar i avaluar les patologies existents. De tots estos elements, el més important, òbviament, és el tocant a la cúpula, l'element més emblemàtic de l'edifici, i un dels seus grans atractius.
El contracte tindrà una duració de set mesos des de la seua formalització i no preveu pròrrogues. En concloure els treballs, l'Ajuntament podrà licitar les obres de reparació.
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