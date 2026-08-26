Futbol
El València triplica els preus per a rebre el Barça i el Madrid
El conjunt valencianista ha fet públic el cost per a assistir a Mestalla per a tots els partits de la primera volta
És l'últim any de Mestalla, i el club ho sap. És per això que a principi de temporada es va avisar que el preu per a les entrades de públic general anava a pujar, però on més s'ha notat això és en les visites del FC Barcelona i del Reial Madrid. El València ha publicat este matí en les xarxes socials del club que, a través de la web, ja es poden comprar entrades per a anar a qualsevol partit de la primera volta, i la sorpresa per a molts ha arribat en veure quant costa anar als partits contra el conjunt de Hansi Flick o el de José Mourinho.
116 euros és el mínim que hauran de pagar els aficionats que vulguen anar a l'últim partit de lliga contra algun d'estos equips. En anys anteriors, els preus per a l'entrada més barata estaven entorn dels 85 euros, posteriorment, van pujar a 95 i, ara, fins als 116. Amb això, el club intenta evitar que dos dels equips amb major massa social del món òmpliguen les graderies amb els seus aficionats. Estes localitats se situen en la zona de gol xicotet alt, però per als més "disfrutons", poden estar en tribuna pel "mòdic" preu de 288 euros.
Això contrasta amb els preus per a la resta de partits de la primera volta, ja que per a qualsevol dels altres, l'entrada més econòmica són 40 €, inclòs el derbi contra el Vila-real. Els qui vulguen viure l'experiència al complet, el seient en tribuna està per 114; és a dir, és més barat anar a la millor zona de Mestalla en qualsevol partit que comprar l'entrada més barata contra el Barça o el Reial Madrid.
Tot això arriba en un moment delicat per al València. L'equip no travessa la seua millor situació esportiva i la situació s'ha agreujat després dels dos últims partits disputats a Mestalla, que han tornat a posar en l'ull de l'huracà el rendiment del conjunt valencianista. A això se suma la falta de fitxatges i inversió per part de la propietat i la graderia de Mestalla demanant la dimissió de Carlos Corberán.
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