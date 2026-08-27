CRISI MIGRATÒRIA
Aprovat el repartiment de 25 milions per a menors migrants a Ceuta sense suport de Vox
Només Castella i Lleó, Aragó i Extremadura s'oposen a la transferència de fons per a l'atenció de menors migrants a Ceuta
EFE
Totes les comunitats, excepte Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, on Vox té les competències d'Infància, han votat a favor de la transferència de 25 milions d'euros a Ceuta per a atendre els menors migrants que es troben a la ciutat autònoma després de la crisi migratòria de finals de juliol.
La conferència sectorial de Joventut i Infància celebrada este dijous s'ha saldat amb l'aprovació per part de les comunitats d'este crèdit, al qual el Consell de Ministres va donar llum verda esta setmana, segons informen fonts del Ministeri que dirigix Sira Rego.
Finalment, en esta ocasió tampoc s'ha abordat l'atenció de menors migrants no acompanyats a Ceuta o possibles criteris per al seu repartiment en aquells casos en els quals no siga possible la reagrupació familiar.
Segons ha explicat als mitjans la consellera madrilenya de Família, Joventut i Assumptes Socials, Ana Dávila, que ja va anunciar que s'oposaria a este debat, el Ministeri ha retirat este punt informatiu de la reunió.
No obstant això, des del Ministeri de Joventut i Infància s'ha traslladat a les comunitats una sèrie de propostes entorn de l'atenció dels menors, segons les fonts consultades.
D'esta manera, la conferència sectorial ha estat centrada en l'aprovació d'eixe crèdit de 25 milions per a Ceuta per a sufragar gastos d'allotjament, trasllat, alimentació, vestuari, suport jurídic, atenció mèdica, acompanyament socioeducatiu o servicis de traducció dels xiquets i xiquetes que estan sols en la ciutat autònoma.
Com ja se sabia, la reunió ha comptat amb la cadira buida de les conselleries del ram d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, dirigides per Vox, que ja van anunciar la seua absència i van demanar que conste en acta el seu vot negatiu a la quantitat transferida i també a qualsevol pretensió de repartiment de menors procedents de Ceuta.
Els menors romanen a Ceuta a l'espera que s'articulen solucions, siga mitjançant la repatriació o a través de la seua derivació a altres comunitats davant la saturació de la capacitat de la ciutat autònoma.
A més, el Govern ha proposat que 500 xiquetes que romanen a la ciutat autònoma seguisquen tutelades a Ceuta, però que passen a estar sota guarda d'entitats socials d'altres llocs de la Península, sense que participen recursos de comunitats autònomes, segons fonts ministerials, que indiquen que és el govern de Ceuta el que ha de firmar els convenis amb les organitzacions.
Els consellers de Catalunya, Canàries, Navarra i la Comunitat de Madrid hi han assistit presencialment, mentres que la resta ho han fet de manera telemàtica.
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