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Un atropellament mortal al pas a nivell de Foios paralitza la circulació de metro

FGV ha noliejat autobusos entre Meliana i Albalat fins que s'ha restablit el servici tocades les 11.30 hores

Pas a nivell de Foios.

Pas a nivell de Foios.

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Pilar Olaya

Pilar Olaya

Foios

Un enrotllament mortal al pas a nivell entre Foios i Albalat dels Sorells ha provocat la suspensió de la circulació de la línia 3 de Metrovalencia. Ferrocarrils de la Generalitat València ha establit un sistema d'autobusos alternatiu entre Meliana i Albalat per als viatgers, que s'ha cancel·lat cap a les 11.30 hores una vegada que s'ha aconseguit reiniciar el servici de combois a partir d'eixe punt i eixa hora.

La incidència ha sigut comunicada per FGV a tots els seus usuaris a través de les xarxes socials. El metro arribarà fins a Meliana, on està establit el servici d'autobusos, per a traslladar als viatgers fins a Albalat, parant a Foios.

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