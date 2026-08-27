Segons mitjans dels EUA
El director de la CIA va advertir Rússia contra possibles atacs a l'OTAN en la seua visita a Moscou
Ratcliffe també va demanar al Kremlin que deixe de subministrar suport armamentístic i econòmic a l'Iran, segons Politico
Redacció
Amb el pas del temps es van coneixent els detalls de la sorprenent visita d'esta setmana del director de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA), John Ratcliffe, a Moscou. Segons han publicat diversos mitjans dels EUA, el principal motiu del viatge va ser per a dissuadir Rússia de qualsevol atac contra estats membres de l'OTAN. Tant el president dels EUA, Donald Trump, com el Kremlin han intentat restar importància a la visita.
The Wall Street Journal i CBS News van informar que el cap de l'agència d'intel·ligència va tractar d'advertir Moscou contra possibles atacs contra l'Aliança Atlàntica. Per part seua, Politico va detallar que Ratcliffe hauria demanat a funcionaris de Vladímir Putin no escalar el conflicte en concret amb els països bàltics: Estònia, Letònia i Lituània, davant l'estancament de la guerra a Ucraïna. A més, esta última publicació va informar que el director de la CIA també hauria pressionat Rússia perquè deixe de compartir armes i tecnologia de defensa amb l'Iran i l'hauria instat a no reaccionar de manera desproporcionada si es veia afectada per les recents sancions anunciades contra els països que donen suport econòmic a Teheran.
En una entrevista este dimecres, Trump va afirmar que Ratcliffe va realitzar una visita de "semirutina" a Moscou i va donar a entendre que va tractar amb les autoritats russes sobre l'ofensiva a Ucraïna. "Lamente decebre la gent. Ens agradaria veure la fi de la guerra", va afegir, abans de negar també que el viatge estiguera també relacionat amb l'Iran.
"Assumptes delicats"
Per part seua, el cap del Servici d'Espionatge Exterior (SVR) de Rússia, Serguei Narishkin, va assegurar este dijous haver tractat assumptes "delicats" amb el cap de la CIA. "Durant la reunió tractem una sèrie de qüestions que són competència dels servicis d'intel·ligència. I, com vostés saben bé, la competència dels servicis secrets és un assumpte bastant delicat i especial", va comentar a la premsa russa.
I va afegir que "no hi ha res inusual" en el fet que esta reunió tinguera lloc, ja que, en el marc de les activitats dels servicis d'intel·ligència, "les reunions entre caps, siguen presencials o telemàtiques, formen part del nostre treball".
En qualsevol cas, la visita va ser una cosa extraordinària, perquè va ser la primera d'un director de l'Agència Central d'Intel·ligència a Rússia des de novembre de 2021, quan William Burns va viatjar a Moscou per a intentar convéncer el cap del Kremlin perquè renunciara als seus plans d'invadir Ucraïna. Tres mesos més tard, Putin va iniciar l'ofensiva a gran escala contra el país eslau.
Putin, que acusa els països europeus d'estar implicats directament en la guerra a Ucraïna, va rebutjar per "exòtiques" les últimes propostes d'alto-el-foc i treva aèria i marítima de Kíiv, a qui va acusar d'obrir "la caixa de Pandora" amb els seus atacs massius contra la rereguarda russa.
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