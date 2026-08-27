Els veïns del Saler desallotjats: “És el pitjor que podia passar. Ens diuen que el foc va cap al bosc"
L'equip de l'Ajuntament de València treballa per a protegir la Devesa amb mitjans aeris i canons antiincendis davant la dificultat de contindre el foc pel vent
Última hora de l'incendi a la Devesa del Saler
El foc que ha obligat a desallotjar un bloc d'edificis a la Devesa del Saler i a tallar la CV-500 ha fet saltar totes les alarmes entre els veïns de la zona. No és la primera vegada que succeïx, però el foc està molt prop dels edificis i les condicions meteorològiques sembla que no són les millors.
En declaracions a Levante-EMV, els veïns insistixen mentres contemplen la columna de fum que arriba pràcticament fins a les seues cases: "És el pitjor que podia passar”. El clima és d'incertesa amb un incendi “difícil” de contindre a causa dels canvis sobtats d'aire, segons informen fonts de l'equip de l'Ajuntament de València. Quant a l'evolució del foc, de moment és prompte per a avaluar-ne l'abast pel vent que es registra en la zona, però els veïns reconeixen sentir por: “El foc està desviat cap a la zona de bosc”, expliquen, per la qual cosa no correrien perill les edificacions de la zona del Saler.
Els treballs se centren ara a protegir la Devesa. Els mitjans aeris, juntament amb els canons antiincendis, treballen per a humitejar la zona i frenar l'avanç de les flames en ple parc natural.
Objectiu: abandonar la platja com siga
El foc ha enxampat per sorpresa no sols els veïns, sinó també centenars de banyistes que estaven en la zona més concorreguda de la platja del Saler. L'orde de desallotjament ha arribat ja a l'arenal: “Estem tranquils, però ens en volem anar ja”, declara una família a l'eixida de la platja.
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