Gilet fa un pas avant en la prevenció d'incendis
L'ajuntament ha tret a licitació un sistema intel·ligent de detecció, pioner a la comarca per 50.200 euros, per a la zona d'afecció de la serra Calderona
Gilet ha fet un pas avant en la prevenció d'incendis forestals. L'ajuntament ha tret a licitació un sistema intel·ligent per a la detecció precoç d'un possible foc i la posterior gestió. Es tracta una solució tecnològica integral, en modalitat cloud, per a la prevenció, monitoratge, detecció i gestió del risc d'incendis forestals en la localitat, principalment en les zones de muntanya, que comporten un major perill.
Es tracta d'un projecte tecnològic d'última generació que busca "millorar la capacitat de resposta davant situacions de risc que puguen afectar els seus recursos naturals, la seua població, les zones d'interfície urbana-forestal i els espais d'especial valor ambiental del municipi", explica el plec de condicions. L'actuació ix a concurs per 50.200 euros i s'implantarà en les zones que combinen masses forestals, barrancs, vessants, entorns boscosos i infraestructures, que són les urbanitzacions de muntanya entorn del Parc Natural de la Serra Calderona. "Esta àrea d'afecció requerix una gestió especialment acurada en situacions de risc meteorològic o risc greu d'incendi", anota el projecte.
Necessitats tècniques
Quant a les necessitats tècniques que requerix el sistema, el pla d'actuació arreplega 13 sensors THRG, de tecnologia avançada per a la detecció precoç de calor, fum i gasos adequats per a la prevenció d'incendis; un sensor WG (vent), una càmera 360º, un encaminador (VPN & 4G), un gateway LoRAW outdoor Kerlink iStation o equivalent i una torre de telecomunicacions.
La càmera i el sensor de vent seran instal·lats en una torre-teleco sobre els depòsits municipals d'aigua potable en l'avinguda Mediterrània núm. 64. Així mateix, el sistema haurà de ser capaç de transmetre les alertes necessàries als responsables designats, aportant la localització de l'esdeveniment, l'hora de detecció, la informació ambiental associada i, si és el cas, imatges de verificació que faciliten una correcta presa de decisions. L'actuació haurà de disposar també de ferramentes per a generar canals de comunicació eficaços amb la ciutadania mitjançant una web pública de consulta i una plataforma privada de gestió per als usuaris responsables del sistema, explica el projecte.
Per a la prevenció d'incendis serà necessària la instal·lació de sensors meteorològics i de detecció de gasos, amb capacitat de mesurament de velocitat i direcció del vent. La seua funció és monitorar en temps real les variables meteorològiques i gasos associats a processos de combustió per a la detecció d'esdeveniments anòmals sobre el terreny mitjançant sensors forestals, s'afig.
També hi haurà càmeres d'espectre visible i infraroig que permeten, de manera automàtica o semiautomàtica, la detecció d'indicis compatibles amb incendis mitjançant anàlisis d'imatge, la verificació visual d'alertes generades per altres sistemes i la inspecció de les zones monitorades, tot a través de la intel·ligència artificial.
Accés a les dades
A les càmeres s'unirà la plataforma cloud, que actuarà com a centre d'operacions, visualització, anàlisi i gestió de tota la informació generada pel sistema. Haurà d'integrar sensors, càmeres, informació satel·litària, dades meteorològiques, càlcul de risc, alertes, històrics, usuaris i web pública, evitant l'ús d'aplicacions independents no connectades entre si. A més, haurà de ser accessible mitjançant navegador web, convertint-se en un entorn de consulta ciutadana que permeta a l'ajuntament publicar la informació que considere adequada per a millorar la conscienciació, la prevenció i la transparència en relació amb el risc d'incendi.
Quant als satèl·lits, el projecte els descriu com a servicis satel·litaris per a la detecció, la visualització i l'anàlisi territorial de possibles incendis forestals dins de l'entorn operatiu de gestió. La integració satel·litària haurà d'incloure, com a mínim, la detecció georeferenciada de punts calents, mitjançant fonts satel·litàries d'observació terrestre, així com la seua visualització dins de la plataforma en relació amb la resta d'informació disponible.
Amb este operatiu, l'ajuntament vol assegurar-se una intervenció ràpida i eficient, "ja que, en els incendis, actuar de manera ràpida és determinant", comenta el regidor de Medi Ambient de Gilet, Juanjo Melchor.
Pla d'autoprotecció
Esta licitació ha anat acompanyada d'un pla d'autoprotecció que consistix, com ja va publicar Levante-EMV, en el repartiment de guies als veïns sobre com actuar en cas de detectar un foc. Un document que porta implementats "instruccions i plans d'evacuació per a saber per on han d'eixir, quines vies poden utilitzar i com han de fer-ho". A això se sumaran diverses xarrades i un simulacre. "Estes urbanitzacions són un punt crític per estar envoltats de massa forestal, per la qual cosa les mesures de prevenció i protecció es fan més que necessàries", afig l'edil.
Des de l'ajuntament esperen començar amb la instal·lació del sistema abans que finalitze l'any. L'actuació té un termini d'execució de tres mesos.
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