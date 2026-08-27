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L'ajuntament reconeix els èxits esportius del Gandia Billar Club en el Campionat d'Espanya

La competició nacional sub15 s'ha disputat al Centre d'Alt Rendiment de la Regió de Múrcia

Una imatge de l'acte celebrat al despatx de l'alcaldia de l'Ajuntament de Gandia

Una imatge de l'acte celebrat al despatx de l'alcaldia de l'Ajuntament de Gandia / Àlex Oltra

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i el regidor d'Esports, Jesús Naveiro, han oferit una recepció oficial a una representació del Gandia Billar Club encapçalada pel seu president, José Ramón Fuster, així com els jóvens esportistes que han protagonitzat una actuació històrica per al club i per al billar valencià.

El Gandia Billar Club va participar en el Campionat d'Espanya de la categoria sub15 amb un total de huit esportistes: Alex Pastor, Gerardo Mejía, Sergio Guaman, Andrea Salas, Sebastian Moreno, Juan Carlos Aguirre i els germans Sham i Shahd Saeed. La delegació gandienca va aconseguir uns resultats excepcionals que consoliden el treball de formació que desenvolupa l'entitat des de fa anys.

En el II Campionat d'Espanya Femení, el club va competir amb tres esportistes. Andrea Salas va obtindre la medalla de bronze, mentres que Shahd Saeed també va finalitzar en tercera posició. No obstant això, per no disposar encara de la nacionalitat espanyola, no va poder optar a la medalla nacional malgrat el seu excel·lent resultat esportiu.

La delegación del Gandia Billar Club con las autoridades locales

La delegació del Gandia Billar Club amb les autoritats locals / Àlex Oltra

Quant al XXVII Campionat d'Espanya sub15 en la modalitat de tres bandes, Gerardo Mejía i Alex Pastor van aconseguir dos medalles de bronze. A més, en el XXIV Campionat d'Espanya sub15 en la modalitat de lliure, Alex Pastor es va proclamar subcampió d'Espanya, mentres que Sergio Guaman i Gerardo Mejía van sumar dos noves medalles de bronze.

Quasi ple

En conjunt, els esportistes valencians van aconseguir 10 de les 12 medalles que estaven en joc, de les quals set van correspondre a jugadors i jugadores del Gandia Billar Club, una fita sense precedents que posa de manifest el gran nivell de la pedrera de l'entitat.

Durant la recepció, l'alcalde i el regidor van felicitar els esportistes pels seus resultats i van destacar l'esforç, la constància i el compromís que hi ha darrere d'estos èxits. També van posar en valor la tasca que realitza el Gandia Billar Club en la formació de jóvens talents i la seua contribució a projectar el nom de Gandia en l'àmbit esportiu nacional.

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Els resultats aconseguits a Múrcia constituïxen un assoliment històric per al club, que mai abans havia aportat un nombre tan elevat d'esportistes als llocs d'honor d'uns Campionats d'Espanya. Un fet que confirma l'excel·lent treball de base que desenvolupa l'entitat i que la situa com una de les referències del billar formatiu a escala estatal.

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