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L'encegadora posta de sol que pots patir si conduïxes cap a la plaça d'Espanya

L'agressiva posició del sol ponent dificulta la visibilitat a Sant Josep de Calassanç i Sant Francesc de Borja durant esta època de l'any

La posta de sol cega els conductors a l'entrada a València per l'avinguda del Cid

La posta de sol cega els conductors a l'entrada a València per l'avinguda del Cid

Moisés Domínguez

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Els conductors que transiten actualment per l'avinguda del Cid i sobretot la seua prolongació cap a la plaça d'Espanya, i ho fan vora la posta de sol, a les huit i quart de la vesprada, hauran detectat que la conducció se'ls ha complicat en gran manera durant eixe tram d'un parell de quilòmetres, i, per moments, molt més del que marca la seguretat. És conseqüència d'una cosa que es produïx a milions de quilòmetres de distància.

Les òrbites de la Terra i el Sol van canviant al llarg de l'any. Això és de manual. I provoca que els dies siguen més llargs o més curts. També és de manual. És una teoria que s'aprecia clarament quan l'astre rei, segons l'època, està "més alt" o "més baix".

Afegim a este ingredient la trama urbana d'una ciutat que a més és bastant plana. I la conseqüència és que, en estos dies -i així continuarà fins que la posició del sol vaja canviant- en eixe lloc i a eixa hora, encaixonat per les finques, el sol ponent cega per l'esquena els conductors.

I encara més quan l'avinguda del Cid passa a ser Sant Josep de Calassanç i Sant Francesc de Borja, en la qual inicia un tènue descens que porta el sol directament als espills retrovisors. Conduir mirant al capdavant, no hi ha problema, però durant un bon període de temps és pràcticament impossible saber què hi ha exactament darrere, la qual cosa obliga al fet que maniobres com canviar de carril hagen de fer-se amb redoblada precaució. I no menys perillós és quan, per exemple, es vol girar a l'esquerra, per a la qual cosa cal travessar un carril bici. La visibilitat és tan nul·la que resulta més que difícil detectar la presència dels ciclistes.

Podria ser pitjor si estos carrers rectilinis anaren en sentit contrari, d'eixida, ja que llavors el sol impactaria directament contra els ulls i, per ser tan caigut, ni tan sols el para-sol té efecte.

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Quan s'entra a cegues en el túnel

En una ciutat plana com València, ni tan sols la presència de finques salva que, a vegades, el sol tinga estos comportaments capritxosos. Succeïx també, per exemple, durant una altra part de l'any en què la primera hora de la vesprada és especialment complicada per als automobilistes que entren en el túnel de les grans vies en direcció plaça d'Espanya, i que ho fan entrant en la part fosca quasi totalment a cegues. Ara, de moment, cal armar-se de paciència i extremar la precaució.

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