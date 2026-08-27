Eixides
Porta tancada per a Otorbi a cinc dies del tancament de mercat de fitxatges
Corberán va tornar a insistir al jugador que compta amb ell per estar encantat amb el seu treball i rendiment i, llevat que arriben dos atacants, el pla és que es quede amb la primera plantilla
Pascu Calabuig
David Otorbi és una de les perles de l'Acadèmia des que va començar a destacar en el futbol base. Amb només 18 anys i internacional en totes les categories inferiors de la Selecció, el jove extrem valencià ja sap el que és jugar esta temporada en LaLiga amb el primer equip. Van ser un grapat de minuts en la derrota contra el Reial Betis dimarts passat a Mestalla, però en els quals el jugador va deixar un bon sabor de boca tant en el cos tècnic com en l'afició.
El potencial d'Otorbi és indiscutible, no en va va debutar amb poc més de 16 anys amb el València CF en Copa del Rei contra el FC Cartagena un 7 de gener de 2024. Des de llavors, sempre ha despertat una mescla d'il·lusió pel que pot oferir sobre el verd i proteccionisme per la seua curta edat. I és que amb els 18 anys que té ara, l'habitual és que se li busque carregar de minuts per a continuar creixent en el camp. D'ofertes no li'n falten i el temor del seu entorn és que una altra temporada amb pocs minuts, ja que es descarta la seua participació en el València Mestalla malgrat comptar amb fitxa del filial. No obstant això, Corberán està molt content amb ell i té la intenció de tancar-li la porta d'eixida a cinc dies del tancament de mercat.
Les eixides i arribades, clau
Diego López està lesionat, Almeida té un peu fora i Danjuma no té assegurada la seua permanència en l'equip després de l'interés del PSV, per la qual cosa el cos tècnic és conscient que falten peces en els extrems. El tècnic valencià va quedar molt satisfet tant per la seua actitud com pel seu rendiment contra el Betis, però també durant tota la pretemporada pel seu bon nivell en entrenaments i partits. En este sentit, té altíssimes probabilitats de quedar-se, encara que estes es reduirien considerablement en el cas que el València CF fitxe dos atacants en el que resta de mercat. Ramazani pot ser un d'ells.
Amb tot això, és un fet que el jugador ha rebut (i continuarà rebent) ofertes. El club en té diverses sobre la taula, descartant en tot moment la del traspàs, fins i tot amb opció de recuperar-lo. De moment es descarta també una cessió, tal com se li va tornar a transmetre al futbolista. Així doncs, la porta està tancada... excepte sorpresa.
El missatge d'Otorbi després del seu debut esta temporada...
"No va ser el resultat que tots esperàvem, però açò continua. Toca aprendre, treballar i continuar millorant cada dia. Gràcies al míster per donar-me l'oportunitat i a tota l'afició per estar ací i donar-nos suport. A continuar treballant que açò acaba de començar", va publicar en les seues xarxes.
... I el que va dir Corberán en roda de premsa
Una de les qüestions més cridaneres, que fins i tot va afectar tres preguntes en la roda de premsa prèvia al xoc contra el Betis, va ser respecte a la pedrera. A la falta de minuts per als jugadors del València Mestalla en el primer equip va respondre amb unes certes evasives, si bé va afirmar que no tota la formació dels jugadors del filial és disputar minuts. "Cal treballar perquè els jugadors de l'Acadèmia estiguen preparats per a ajudar el primer equip. Els partits tenen necessitats i les nostres respostes van concorde a estes. Estic encantat de tindre jugadors de la pedrera. Cal parar-los atenció i no sols donant-los minuts. És un treball que ha de fer-se i és un dels objectius que tenim com a club", va dir en un moment donat.
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