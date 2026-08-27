El PSPV denuncia el "desgovern" de l'IVC i demana la compareixença d'Ortí a les Corts
Els socialistes qüestionen la deriva d'una conselleria que ha vist passar tres consellers en tres anys, sumat als cessaments i dimissions de l'Institut Valencià de Cultura amb un sector de les arts escèniques "que no aguanta més"
El PSPV ha denunciat este dijous l'"ofegament" de la cultura valenciana i demanarà la compareixença de la consellera Carmen Ortí "perquè explique el desgovern de l'IVC". Tal com ha publicat este diari, l'últim moviment dins de l'òrgan de cultura ha sigut la marxa de María Angélica Manrique, responsable de l'àrea de subvencions de l'IVC, a l'àrea de Cultura de la Diputació de València a penes un any després d'arribar des de la Junta de Castella i Lleó.
Així, el portaveu socialista de Cultura a les Corts, José Chulvi, ha alertat de la situació de "paràlisi" en la qual es troba la política cultural valenciana i ha apuntat que l'eixida de Manrique "no és un cas aïllat, sinó un símptoma més d'una deterioració que arrossega la Conselleria de Cultura des de fa tres anys, amb tres consellers diferents al capdavant del departament i una successió de cessaments i dimissions d'alts càrrecs que ha afectat també la direcció general de l'IVC i diverses subdireccions, entre estes les de Música i Audiovisuals”, al mateix temps que ha subratllat que esta inestabilitat en la cúpula té conseqüències molt concretes per al sector.
A més, ha explicat que estan "ofegant la cultura valenciana amb la seua inacció i la seua incapacitat de gestió”, i ha assenyalat que el Circuit Cultural Valencià, la xarxa de programació que hauria de vertebrar l'activitat cultural en tot el territori, "senzillament no funciona", i que les ajudes i subvencions a creadors, companyies i entitats culturals acumulen retards que posen en risc la seua viabilitat.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista ha sol·licitat la compareixença de la consellera de Cultura en la Comissió de Cultura de les Corts, perquè done explicacions sobre esta cadena de cessaments i dimissions i sobre el funcionament de l'IVC: “La cultura valenciana no pot continuar pagant la incompetència del govern de Pérez Llorca. Exigim que la consellera done la cara a les Corts i explique d'una vegada quin pla té, si és que en té cap”.
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