Torna la ruta València-Nova York: estos són els dies de vols i preu dels bitllets
United Airlines connectarà les dos ciutats en temporada d'estiu, però no descarta ampliar-ne freqüències i calendari
Tan sols unes hores després que United Airlines anunciara la recuperació del vol directe entre València i Nova York, quinze anys després que Delta Airlines deixara d'operar eixa connexió, la companyia estatunidenca ha començat a desgranar els detalls operatius de la nova ruta. Antonio del Toro, director regional de vendes d'United Airlines per a Espanya i Portugal, ha confirmat a Levante-EMV el calendari de vols, així com l'horitzó de creixement de la connexió.
La ruta tindrà tres freqüències setmanals. Segons ha explicat Del Toro, els avions eixiran de València els dilluns, dijous i dissabtes a partir del 2 de juny de 2027, amb la tornada des de l'aeroport de Newark els dimecres, divendres i diumenges.
L'aeronau eixirà de l'aeroport de Manises a les 15.30 hores per a aterrar a les 18.30 hores (horari de Nova York). Mentrestant, el trajecte de retorn partirà de l'aeroport novaiorqués a les 23.15 hores i arribarà a Manises a les 13 hores. El vol, que s'operarà amb els nous Airbus A321XLR de la companyia, tindrà una duració aproximada de nou hores per a l'anada i 7 hores i 45 minuts per a la tornada.
Quant al preu del bitllet, un vol amb eixida un dilluns des de Manises per a tornar el diumenge ronda els 800 euros en la seua tarifa més bàsica, encara que l'import final variarà en funció de la data triada per cada passatger i categoria triada. Els bitllets ja poden reservar-se a través de la pàgina web de l'aerolínia, malgrat que el primer enlairament no es produirà fins a d'ací a un any.
Ruta d'estiu (ara com ara)
Del Toro ha precisat, a més, que, d'entrada, la ruta tindrà caràcter estacional: operarà únicament durant els mesos d'estiu, des de juny fins a principis d'octubre de 2027. La companyia no descarta, no obstant això, ampliar l'operativa en pròxims exercicis.
Segons el directiu, si la demanda respon a les expectatives de l'aerolínia, la freqüència setmanal podria créixer a partir de l'estiu de 2028, any en què United Airlines valorarà també estendre la temporada a més mesos del calendari, si fora necessari. Del Toro explica que en altres aeroports espanyols han ampliat freqüències i calendaris a causa de la demanda i al fet que el viatger celebra no haver de fer escala en altres aeroports o haver de desplaçar-se a Madrid o Barcelona per a arribar fins a Nova York.
La nova ruta forma part del pla d'expansió internacional d'United Airlines, que esta setmana ha anunciat una desena de noves destinacions directes des de l'àrea metropolitana de Nova York, entre estes Eivissa, Marsella, Tolosa, Luxemburg, Ljubljana, Olbia, Catània i Terceira.
Vols cap a Amèrica del Nord
Amb esta incorporació, València es convertix en la segona destinació de la Comunitat Valenciana amb vol directe als Estats Units i, juntament amb la connexió amb Montreal que opera Air Transat, la ciutat comptarà per primera vegada amb dos rutes intercontinentals cap al continent americà.
L'anunci ha sigut rebut amb satisfacció per les administracions valencianes, que portaven mesos treballant per a atraure esta connexió a través de fòrums del sector com la fira Routes Europe, celebrada a Rímini, i de missions comercials impulsades per la Generalitat. L'última reunió entre l'aerolínia i el Consell va tindre lloc fa a penes dos setmanes i en esta United Airlines va sol·licitar informació addicional sobre "el potencial de la ruta", segons van confirmar des de la Generalitat.
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