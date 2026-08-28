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Incendi del Saler

Aemet advertix de "moments crítics" este migdia en l'incendi del Saler

Segons les previsions, el vent de ponent perdrà força durant el matí, però girarà a sud a partir de migdia, amb un ambient més sec

Última hora de l'incendi del Saler.

Així treballen els helicòpters i mitjans aeris per a apagar el foc del Saler

Així treballen els helicòpters i mitjans aeris per a apagar el foc del Saler

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Así trabajan los helicópteros y medios aéreos para apagar el fuego en El Saler /

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Carlos Jover

"El moment crític de l'incendi del Saler serà este migdia", advertix Aemet. La nit ha transcorregut segons el que es preveu en l'incendi forestal del Saler, amb vent de ponent que ha deixat ratxes d'entre 20 i 30 km/h durant bona part de la matinada. En les últimes tres hores, no obstant això, ha perdut intensitat i s'ha situat per davall dels 20 km/h, oferint unes condicions una mica més favorables per als treballs d'extinció.

L'última previsió d'Aemet apunta al fet que durant el matí continuarà el vent de ponent feble, amb ratxes d'entre 10 i 20 km/h. La situació canviarà a partir del migdia, quan el vent girarà a component sud i podria aconseguir ratxes d'uns 20 km/h.

Segons AEMET, este serà el moment més crític del dia per a l'evolució de l'incendi. Encara que el vent serà menys intens que el registrat ahir, tindrà una component més marcada de sud i serà una mica més sec, per la qual cosa les condicions continuaran sent desfavorables en una zona especialment vulnerable.

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La meteorologia recorda a més que l'entorn continua en una situació d'elevat risc d'incendi, a causa de la calor prolongada i a l'absència de pluges pràcticament generalitzada des de mitjan maig.

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