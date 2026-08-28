Demanen una avaluació immediata de la proliferació de florit a l'Hospital de Sagunt
CC OO denuncia la "preocupant deterioració" que arrossega el centre hospitalari, que presta servici a més de 167.000 persones
La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CC OO-PV al Camp de Morvedre denuncia la preocupant deterioració que presenten diferents instal·lacions i equipaments de l'Hospital de Sagunt, sobretot en Urgències i Àrea Mèdica. El sindicat advertix que hi ha plaques del fals sostre trencades, badades o parcialment despreses, buits oberts i zones amb importants taques d'humitat, algunes compatibles visualment amb una possible proliferació de florit que, segons el parer de CC OO, ha de ser avaluada tècnicament de manera immediata.
A això se suma la falta de cadires de rodes i el deficient estat de part del parc de llits, una situació que el sindicat ja va denunciar públicament a l'inici de l'any i que continua afectant tant l'atenció dels pacients com les condicions de treball dels professionals. Segons la informació que maneja CC OO, recentment s'ha rebut una remesa de llits usats procedents de l'Hospital La Fe. "No qüestionem la reutilització de material, quan es troba en perfectes condicions, però considerem que el trasllat d'esta mena d'elements entre centres sanitaris no pot convertir-se en la resposta a unes necessitats estructurals, especialment quan hi ha llits que dificulten una adequada mobilització dels pacients".
Qualitat assistencial
Així ho assenyala Minerva Almor, secretària general de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CC OO Camp de Morvedre, que insistix en el fet que "és necessari garantir la seguretat, la dignitat i la qualitat assistencial. Els nostres professionals fan un enorme esforç cada dia, però el seu compromís no pot utilitzar-se per a compensar indefinidament la falta d'inversió en instal·lacions i material".
Almor assenyala que "no n'hi ha prou amb posar pegats en els problemes conforme van apareixent", en un context en el qual "l'Hospital de Sagunt va obrir les seues portes fa 44 anys, temps en el qual la població atesa ha crescut", fins a prestar servici a més de 167.500 persones, segons l'últim recompte oficial del departament de salut. A més, "les localitats costaneres suporten una important pressió assistencial durant els mesos estivals", i afig a este còctel "el desenvolupament de Parc Sagunt II, la gigafactoria i el nou teixit industrial, que necessàriament han d'anar acompanyades del creixement dels servicis públics".
Ampliació real
Enfront d'este panorama, des de CC OO consideren que el centre hospitalari de Sagunt "necessita una planificació de futur i una ampliació real, especialment d'Urgències, UCI i capacitat d'hospitalització, a més d'una renovació progressiva de les seues instal·lacions i equipaments". El secretari general del sindicat a la comarca, Sergio Villalba, recalca que "Sagunt i tota la nostra comarca estan creixent i els seus servicis públics han de fer-ho amb esta. No podem esperar que l'hospital quede definitivament xicotet per a reaccionar. Invertir hui és garantir l'assistència sanitària dels pròxims anys".
Humitats
Entre la llista d'exigències més immediates, CC OO reclama tant a la Conselleria de Sanitat com a la direcció del departament de salut de Sagunt una inspecció i reparació urgent dels sostres i les humitats, l'adquisició de cadires de rodes suficients, la revisió i renovació dels llits deteriorats, un pla de manteniment i inversió de les instal·lacions i una ampliació hospitalària d'acord amb les necessitats actuals i futures de tota la comarca.
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