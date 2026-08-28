RIUADA
Exteriors rebaixa a tres el nombre d'espanyols desapareguts en la riuada de Nepal
Les autoritats espanyoles gestionen amb les autoritats locals la localització de tres espanyols desapareguts en la catàstrofe de Nepal
EFE
El Ministeri d'Afers exteriors ha rebaixat este divendres de quatre a tres el nombre d'espanyols que considera desapareguts en la riuada de llot que es va produir dimecres al nord de Nepal, probablement pel col·lapse d'una glacera, que ha causat almenys 472 morts i aproximadament 1.500 desapareguts.
Fonts d'Exteriors han rebaixat a tres la xifra d'espanyols desapareguts en informar que l'Ambaixada d'Espanya a Nova Delhi i el Consolat Honorari d'Espanya a Nepal, juntament amb el Consolat General d'Espanya a Pequín, seguixen atentament la situació i fan gestions amb les autoritats locals.
El dijous, el ministre, José Manuel Albares, havia indicat que eren quatre els espanyols que estaven sent buscats en la zona i no havien sigut encara localitzats.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del incendio en la Devesa del Saler: desalojan la playa del Saler
- La investigación de la muerte del matrimonio irlandés en Cullera apunta a un accidente
- El incendio en la Devesa del Saler obliga a desalojar una torre de pisos
- La mujer irlandesa fallecida en Cullera pudo caerse al salir del jacuzzi y su marido al intentar salvarla
- Las llamas obligan a evacuar el pueblo del Saler y los campings
- La pensión de jubilación sube 80 euros en solo siete meses y supera los 1.800 euros
- La mujer fallecida en un jacuzzi en Cullera pertenece a una conocida familia irlandesa
- Un arrollamiento mortal en el paso a nivel de Foios paraliza la circulación de metro