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RIUADA

Exteriors rebaixa a tres el nombre d'espanyols desapareguts en la riuada de Nepal

Les autoritats espanyoles gestionen amb les autoritats locals la localització de tres espanyols desapareguts en la catàstrofe de Nepal

Exteriors rebaixa a tres el nombre d'espanyols desapareguts en la riuada de Nepal

Exteriors rebaixa a tres el nombre d'espanyols desapareguts en la riuada de Nepal

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EFE

Madrid

El Ministeri d'Afers exteriors ha rebaixat este divendres de quatre a tres el nombre d'espanyols que considera desapareguts en la riuada de llot que es va produir dimecres al nord de Nepal, probablement pel col·lapse d'una glacera, que ha causat almenys 472 morts i aproximadament 1.500 desapareguts.

Fonts d'Exteriors han rebaixat a tres la xifra d'espanyols desapareguts en informar que l'Ambaixada d'Espanya a Nova Delhi i el Consolat Honorari d'Espanya a Nepal, juntament amb el Consolat General d'Espanya a Pequín, seguixen atentament la situació i fan gestions amb les autoritats locals.

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El dijous, el ministre, José Manuel Albares, havia indicat que eren quatre els espanyols que estaven sent buscats en la zona i no havien sigut encara localitzats.

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