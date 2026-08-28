Cost de la vida
La inflació es dispara a l'agost fins al 4,3 %, la més alta dels últims tres anys i mig
El preu dels carburants ha provocat una pujada de set dècimes de l'IPC, malgrat que les mesures del Govern sobre els derivats del petroli continuen vigents
La inflació a l'agost se situa en el 4,3 %, set dècimes per damunt de la taxa del passat mes de juliol, per culpa, sobretot, de l'encariment dels carburants a causa de la crisi energètica causada per la guerra a l'Iran, segons la dada avançada que ha fet pública este divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). És la pujada més elevada des d'abril de 2023, amb la qual cosa l'índex de preus de consum (IPC) es veu impulsat a nivells que no es veien des de fa tres anys i mig, el febrer d'eixe any, quan els efectes de la guerra d'Ucraïna passaven factura sobre el cost de la vida a Espanya.
La pujada de preus dels carburants (i en menor mesura també del gas natural) no sembla haver-se traslladat, almenys de moment, a la resta d'àmbits. Això és el que es desprén de la lectura de l'altre índex conegut este divendres, el de la inflació subjacent, que exclou del seu càlcul energia i aliments no elaborats i que descendix una dècima este agost, fins al 2,9 % interanual.
Amb tot, els senyals dels últims mesos no són en absolut esperançadors. Encara que en un primer moment, després de l'inici de la guerra a Orient Mitjà, els preus van mostrar un bon comportament i una resistència major de l'esperada, després de diversos mesos de relativa estabilitat, amb l'arribada de l'estiu van accelerar la pujada. Al juliol ja van arribar al seu nivell més alt en més de dos anys i a l'agost han fet un nou salt.
Ajudes insuficients?
Què està passant amb els carburants? El Govern recorda este divendres que les mesures del pla de resposta aprovat el març passat continuen vigents segons el calendari ja anunciat i que este 1 de setembre s'elevarà fins i tot en 20 cèntims per litre la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs sobre el gasoil, mentres que la rebaixa de la gasolina es mantindrà en 5 cèntims per litre.
I encara que, segons el Ministeri d'Economia, "el Govern manté un seguiment minut a minut de l'impacte del conflicte a l'Iran sobre l'economia espanyola, de la mà dels agents socials i els sectors més afectats, en el seu últim butlletí econòmic, el Banc Central Europeu (BCE) ja va advertir que la inflació en l'Eurozona no ha arribat al seu pic i els preus continuaran elevats durant el que queda de 2026. La seua previsió és que no començaran a moderar-se fins al primer trimestre de 2027.
Mentrestant, són diversos els sectors que reclamen que eixes mesures siguen més audaces. Des del camp, per exemple, els agricultors demanen l'aplicació de l'IVA reduït del 10 % als carburants agrícoles, després que el preu mitjà ponderat d'este combustible, que és clau per a l'activitat agrària, s'haja enfilat en les últimes setmanes fins als 1,567 euros el litre, fins a un 25 % més que el març d'enguany i per damunt fins i tot dels 1,544 a què va arribar pocs dies després de l'inici del conflicte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del incendio en la Devesa del Saler: desalojan la playa del Saler
- La investigación de la muerte del matrimonio irlandés en Cullera apunta a un accidente
- El incendio en la Devesa del Saler obliga a desalojar una torre de pisos
- La mujer irlandesa fallecida en Cullera pudo caerse al salir del jacuzzi y su marido al intentar salvarla
- Las llamas obligan a evacuar el pueblo del Saler y los campings
- La pensión de jubilación sube 80 euros en solo siete meses y supera los 1.800 euros
- La mujer fallecida en un jacuzzi en Cullera pertenece a una conocida familia irlandesa
- Un arrollamiento mortal en el paso a nivel de Foios paraliza la circulación de metro