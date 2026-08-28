Localitzat un cadàver en la zona del pantà de Bellús on es buscava un home desaparegut
El cos va ser localitzat este divendres al pantà de Bellús, on es desenvolupava un operatiu de busca des del dia anterior
Els equips de busca han localitzat este divendres un cadàver en la zona del pantà de Bellús, situat entre els municipis de Bellús i Benigànim (València), on s'estava buscant una persona desapareguda, segons han informat fonts de la Guàrdia Civil.
En la busca han participat set brigades forestals del Consorci de Bombers de València i, en les últimes hores, la unitat de drons dels bombers forestals de la Generalitat, de la Guàrdia Civil, un agent mediambiental la Conselleria de Medi Ambient, mitjans aeris, Policia Local, el Grup Especial de Rescat en Altura del Consorci i sis components de l'ONG IAE Rescue, segons ha informat el 112 CV.
Segons ha informat el Consorci Provincial, els efectius van ser mobilitzat per a la busca este dijous vora les 17.14 hores.
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