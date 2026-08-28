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Rescaten en plena nit 8 banyistes, entre ells xiquets, que van quedar atrapats a la cala dels Testos de Benitatxell

Feien paddle surf i caiac, els va sorprendre la sobtada marea i van quedar bloquejats en una cala a la qual es baixa per un abrupte barranc

Un bomber ajuda un menor a escalar per una de les parets del barranc de la cala de Testos

Un bomber ajuda un menor a escalar per una de les parets del barranc de la cala de Testos / Protecció Civil de Benitatxell

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

El Poble Nou de Bentitatxell

Un altre rescat de banyistes que feien paddle surf i caiac i als quals va sorprendre un canvi sobtat de l'onatge. I ja s'ha perdut el compte. Esta vegada, a més, diversos dels huit banyistes atrapats eren menors. Van arribar a la cala dels Testos, en el litoral del Poble Nou de Benitatxell, i allí van quedar bloquejats. La marea els impedia tornar. Se'ls va fer de nit. I la nit era inquietant: tempesta, pluja, trons i llampecs. A esta cala només es pot arribar per mar o després de despenjar-se (hi ha trams equipats amb cordes) per una senda que va per un abrupte barranc.

Un menor asciende uno de los tramos más complicados

Un menor ascendix un dels trams més complicats / Protecció Civil de Benitatxell

L'avís es va rebre a les 20 hores. De seguida es va activar l'operatiu de rescat. Van participar els bombers del Consorci d'Alacant, la Policia Local i Protecció Civil del Poble Nou de Benitatxell.

Va ser en extrem complex. Hi havia poca visibilitat i la senda que baixa pel barranc a la cala dels Testos és perillosa. Cal superar tres parets verticals, de roca viva i esvarosa. El terreny estava molt esmunyedís per la pluja. A més, calia traure els xiquets i era necessari extremar la seguretat.

Vehículos del operativo de rescate

Vehicles de l'operatiu de rescat / Protecció Civil de Benitatxell

El rescat va acabar passada la mitjanit (a les 00.20 hores). Ningú en va resultar ferit. En arribar a l'aparcament de la cala del Moraig, tots van respirar alleujats.

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Recomanacions per a eixir en taula o en caiac

Protecció Civil ha insistit en les recomanacions per a "costejar" en un caiac o en la taula de paddle surf. Cal consultar els comunicats meteorològics i l'estat de les marees. Els banyistes que s'aventuren a remar han de portar un jupetí salvavides, calçat tancat amb adherència i un telèfon mòbil amb la bateria ben carregada i ficat en una funda impermeable. A més, ara que els dies s'acurten i les vesprades ja no són "infinites", cal tornar amb antelació i evitar que "t'atrape" la nit.

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