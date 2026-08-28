Senglars a plena llum del dia en una de les rotondes més transitades de Gandia
L'ajuntament ha reforçat el control de la població de senglars amb onze gàbies-parany que han capturat més de 630 animals en un any
La sobrepoblació de senglars en els diferents municipis de la Safor s'ha convertit en un dels principals problemes als quals han de fer front els ajuntaments. La presència d'estos animals provoca danys en els cultius i, cada vegada amb major freqüència, genera situacions de risc per a la seguretat viària. Sense anar més lluny, un motorista va resultar ferit ahir després de col·lidir amb un senglar. L'accident es va produir sobre les 7 hores d'este dijous, 27 d'agost, en la carretera CV-680, en direcció a Vilallonga.
Com ja va informar este diari, el conductor de la motocicleta es dirigia a este municipi per a acudir al seu lloc de treball quan l'animal va travessar la carretera. Després de l'impacte, el motorista va ser traslladat a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia.
La presència de senglars tampoc resulta ja estranya per als veïns de diferents localitats de la comarca, que cada vegada els troben amb major freqüència en zones urbanes i pròximes a carreteres. L'última imatge s'ha produït este mateix matí, al voltant de les 8 hores, quan un grup de senglars ha sigut vist en la rotonda situada al costat de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, obligant els conductors que circulaven per este punt a extremar la precaució.
Gandia ha reforçat en els últims mesos les mesures per a tractar de controlar la població d'estos animals. La ciutat compta actualment amb onze gàbies-parany distribuïdes per diferents punts del terme municipal. Cinc són de titularitat municipal i van ser instal·lades el novembre de 2025, mentres que les altres sis van ser cedides per la Generalitat Valenciana i van començar a funcionar el març de 2026.
El dispositiu ha permés capturar més de 630 senglars des d'agost del passat any. Una xifra que dona una idea de la magnitud del problema: de mitjana, s'ha atrapat uns dos animals al dia durant este període en el terme municipal de Gandia.
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