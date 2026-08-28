Operació retorn
La tornada de vacacions deixarà un milió de desplaçaments en les carreteres valencianes
Després d'un estiu amb un 3,7 % més d'afluència de vehicles en el territori, i en el qual s'esperen vora 908.160 desplaçaments per la fi de les vacacions en el territori, la DGT ha posat en marxa un pla de regulació que començarà este divendres 28 d'agost
Les vacacions arriben a la seua fi i toca la tornada a casa i l'operació retorn. La Direcció General de Trànsit preveu que durant tot el cap de setmana es registren un milió de desplaçaments per les carreteres valencianes. Esta dada se suma als desplaçaments registrats durant tot l'estiu a la Comunitat Valenciana amb més de 13,7 milions de vehicles, un 3,7 % més respecte a l'any passat.
La DGT ha posat en marxa un dispositiu especial per a assegurar la regulació viària i la seguretat durant tot el cap de setmana. El seu començament tindrà lloc oficialment a partir de les 15.00 hores del divendres 28 d'agost i s'estendrà fins a les 00.00 hores del dilluns 31 d'agost.
Les zones de major concentració de trànsit
Des de la DGT insistixen en els punts de major concentració de trànsit i les seues hores més conflictives, amb la finalitat d'evitar-los. Per este motiu, la DGT ha compartit la informació. Les franges horàries més conflictives es concentraran divendres de 16.00 a 22.00 hores, dissabte de 08.00 a 21.00 hores i tant diumenge com dilluns de 08.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 21.00 hores.
Quant a la xarxa viària, a la província d'Alacant es preveuen dificultats en la circumval·lació A-70 entre els quilòmetres 0 i 31,2, així com en l'N-332 en els accessos a Altea, l'Altet - Santa Pola, la costa i Torrevieja. Per part seua, Castelló registrarà complicacions en la CV-13 a l'altura del ramal d'enllaç amb l'AP-7 i l'N-340 a Torreblanca. Per últim, a la província valenciana els trams més conflictius es localitzaran en l'A-3 al seu pas per Requena i Quart de Poblet, en l'enllaç de l'A-3 amb l'A-7, en la variant de Gandia i travessies semafòriques de Bellreguard i Oliva de l'N-332, en els accessos de platja de Tavernes de la Valldigna i Cullera, i en la CV-500 entre la fi de l'autovia i la rotonda del Sidi, a més del tram entre el Perellonet i el Saler.
Per a evitar les aglomeracions i facilitar la fluïdesa circulatòria en estos punts crítics, les autoritats de trànsit establiran mesures especials de regulació i ordenació viària que s'implementaran de manera coordinada en les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Estes mesures aniran adaptant-se a les necessitats de la circulació en temps real al llarg dels quatre dies que durarà el dispositiu.
Recomanacions dels professionals
Davant la magnitud d'este retorn vacacional, els professionals demanen prudència i responsabilitat als conductors. Les recomanacions de seguretat que han volgut destacar des de la DGT han sigut l'obligació de respectar estrictament els límits de velocitat i mantindre sempre la distància de seguretat adequada. També han volgut recordar la importància d'apagar el telèfon mòbil per a evitar distraccions, utilitzar correctament el cinturó de seguretat i els sistemes de retenció infantil per als menors, i fer parades obligatòries per a descansar almenys cada dos hores en trajectes de llarga distància. Una vegada posades les cartes sobre la taula i les recomanacions refrescades, és responsabilitat de cada u dur-les a terme i preservar així la seguretat viària en una data amb tantes complicacions com esta.
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