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Educació

El verd docent arriba a la Volta Ciclista a les portes del nou curs

Les càmeres que gravaven l'esdeveniment esportiu van poder captar una gran pancarta verda en defensa de l'educació pública i diversos manifestants vestits d'este mateix color

Manifestants d'educació en la Volta Ciclista

Manifestants d'educació en la Volta Ciclista / Stepv

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Marta Rojo

Marta Rojo

València

Manifestacions, però també més accions. Amb la suspensió de la vaga indefinida el passat 11 de juny, els sindicats van prometre un inici de curs calent, replet d'accions reivindicatives i “creatives”. Una promesa que s'ha anat concretant al llarg de l'estiu, per a mantindre viva la flama reivindicativa.

La idea dels sindicats convocants de la vaga -ara suspesa, però no desconvocada- i de les assemblees de docents i la resta de col·lectius era visibilitzar que el conflicte continua fins i tot durant les vacacions. És a dir, no abaixar del tot la guàrdia durant l'estiu, aprofitar les festes locals per a visibilitzar el conflicte i altres espais d'oci o similars. En concret, en l'espai públic, i entre altres coses, es proposaven accions vinculades a la Volta Ciclista.

Laa pancarta en defensa de la educación pública en vista aérea

La pancarta en defensa de l'educació pública en vista aèria / Redacció Levante-EMV

I així ha sigut. En concret, este dijous, quan la Volta passava per Castelló de la Plana. Les càmeres que gravaven l'esdeveniment esportiu van poder captar una gran pancarta verda en defensa de l'educació pública i diversos manifestants vestits d'este mateix color, una xicoteta marea verda com la que, en la seua versió ampliada, va omplir els carrers durant un mes durant la vaga.

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Van ser només uns segons de televisió, però un acte reivindicatiu per a “arrancar un nou curs de protestes”, han considerat des del sindicat majoritari d'ensenyança pública, l'Stepv.

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