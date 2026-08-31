Carcaixent acull este diumenge l’acte d’acomiadament i homenatge a les falleres majors de la Comunitat Valenciana
La Junta Local Fallera organitza una jornada de reconeixement amb la participació de representants d’una trentena de municipis
Carcaixent es prepara per a viure, el pròxim 6 de setembre, una jornada especialment emotiva amb motiu de l’acte d’acomiadament i homenatge a les falleres majors de la Comunitat Valenciana, una gala organitzada per la Junta Local Fallera per a reconéixer i agrair el compromís, la dedicació i la representació que les falleres majors han exercit durant el seu regnat, segons ha informat la JLF de la ciutat, que ha confirmat que hi estaran presents les falleres majors de València i les màximes representants de municipis com Alaquàs, Alboraia, Algemesí, Alginet, Alzira, Benaguasil, Benetússer, Benicarló, Bétera, Carlet, Castelló, Dénia, Elda, Foios, Llíria, Manises, Meliana, Montcada, Nàquera, Oliva, Paterna, Picanya, la Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, Sagunt, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent o la Vall d’Uixó, així com de les comissions de la ciutat.
La jornada pretén convertir-se en una trobada d’emoció, tradició i germanor fallera, que reunirà representants de diferents localitats i juntes locals falleres de la Comunitat Valenciana per a retre homenatge a aquelles que han sigut ambaixadores de les Falles.
Els actes començaran a les 9:30 hores en la plaça Major de Carcaixent, a on tindrà lloc la concentració de les persones participants. Posteriorment, a les 10:15 hores, s’iniciarà una cercavila fins al Magatzem de Ribera, acompanyat per la música tradicional de la dolçaina i el tabal i per la Murga de Carcaixent.
A les 11:00 hores començarà l’acte central d’acomiadament i homenatge, un moment especialment significatiu en què es destacarà la trajectòria de les falleres majors de la Comunitat Valenciana i la tasca desenrotllada durant el seu regnat. Durant l’acte també tindrà lloc un intercanvi de fotografies com a record d’esta etapa compartida.
La celebració continuarà a les 14:00 hores amb una mascletà en l’aparcament de l’estació de Renfe, que posarà la nota de pólvora i emoció a una jornada marcada pel sentiment i l’orgull faller.
Finalment, a les 15:00 hores, les persones participants compartiran un aperitiu i un dinar en Alzira Events – La Cotonera, a on continuarà la jornada de convivència i germanor entre els representants del món faller.
La Junta Local Fallera de Carcaixent destaca que este homenatge, que l’any passat va tindre lloc en el teatre romà de Sagunt, naix amb l’objectiu de reconéixer públicament l’esforç, la responsabilitat i la il·lusió amb què les falleres majors han exercit el seu càrrec, així com agrair la tasca de representació que han desenrotllat en nom de les Falles i de tota la Comunitat Valenciana.
Es tracta d’una jornada en la qual Carcaixent obrirà les seues portes al món faller per a acomiadar les protagonistes d’estos regnats.
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