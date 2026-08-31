Burning Man
El ‘Correfoc’ de Dani Nebot desafia les tempestes d’arena i es planta al tombe en el desert de Nevada
L’estructura va arribar el cap de setmana des del port d’Oakland i ja s’ha instal·lat com un dels elements del festival Burning Man
Dani Nebot ja ha plantat el seu Correfoc en el desert de Nevada, dins del festival Burning Man. Va ser durant la matinada de dilluns quan la meteorologia va donar una treva i va poder alçar-se, ja que les tempestes d’arena no han deixat d’assotar este paratge extrem a on cada any s’alça una ciutat efímera al voltant de la música i l’art. El Premi Nacional de Disseny compta ja amb la fita d’haver format part d’este exclusiu festival que cada estiu conjumina els majors especialistes en art del món.
El sol va permetre, la nit de dilluns (diumenge encara als Estats Units), alçar el Correfoc al tombe, tal com es fa amb alguns monuments fallers cada any. El disseny, realitzat en col·laboració amb l’arquitecte Miguel Arraiz, amb màxima experiència en este festival, destaca entre el marró: el roig intens del dimoni ja es deixa veure entre la immensitat del desert de Black Rock, en l’estat de Nevada.
L’estructura va eixir de València el mes de juny dins d’un contenidor d’un vaixell de mercaderia. Va arribar al port d’Oakland la setmana pasada i es va traslladar fins al Burning Man en camió durant dies. La mala previsió meteorològica l’ha mantinguda tombada diverses jornades fins que ha sigut possible que l’equip de voluntaris, supervisats per Nebot, pogueren alçar l’obra.
Es cremarà en els pròxims dies, com la resta d’estructures que conformen el festival americà. També ho farà el Titanic de Miguel Arraiz, que ha portat la direcció d’este monument que reproduïx l’enfonsament del vaixell enmig del desert.
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