Guardons
Naomi Watts, segon Premi Donostia del 74é Festival de Sant Sebastià
Watts rebrà el guardó el 19 de setembre en una gala que tindrà lloc en el Palau Kursaal, després de la qual es projectarà The Housewife (La esposa perfecta) que ella mateixa protagonitza
EFE
L’actriu i productora Naomi Watts rebrà el segon Premi Donostia del Festival de Cine de Sant Sebastià (SSIFF) en la seua 74a edició, que se celebrarà del 18 al 26 de setembre.
Segons ha revelat este dilluns el Zinemaldia, Watts rebrà el guardó el 19 de setembre en una gala que tindrà lloc en el Palau Kursaal, després de la qual es projectarà The Housewife (La esposa perfecta), que ella mateixa protagonitza i que suposa el debut en la direcció del canadenc Ben Shirinian.
El certamen donostiarra ha donat a conéixer la concessió d’este guardó a Watts (nascuda a Gran Bretanya, però criada a Austràlia), després que el passat 7 d’agost se sabera que el primer d’estos premis s’entregarà al director, guionista, productor i actor Werner Herzog.
Dos nominacions a l’Oscar
El treball de Watts combina cine d’autor amb grans produccions en la xicoteta i la gran pantalla. Ha estat nominada a l’Oscar a la millor actriu dos vegades: pel seu paper en 21 Grams (21 gramos, 2003), d’Alejandro González Iñárritu, i pel de The Impossible (Lo imposible), de J.A. Bayona.
La primera d’estes pel·lícules, en la qual va treballar amb Sean Penn i Benicio Del Toro, li va valdre també nominacions als premis BAFTA i del Sindicat d’Actors (SAG), a més de nombrosos reconeixements de la crítica.
Amb la segona va aconseguir un Globus d’Or, un Premi SAG, un Critics’ Choice i nombrosos guardons internacionals.
També ha sigut nominada als Premis del Sindicat d’Actors per St. Vincent, al costat de Bill Murray, i ha intervingut en Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), film d’Iñárritu guanyador de l’Oscar a la millor pel·lícula.
Segons recorda el Zinemaldia en una nota, la consagració internacional de Watts va arribar gràcies a Mulholland Drive (2001), de David Lynch, una interpretació considerada un referent del cine contemporani que li va valdre el premi a la millor actriu atorgat per la National Board of Review, la National Society of Film Critics i nombroses associacions de crítics de tot el món.
Més de dos dècades després, esta interpretació continua considerant-se una de les més destacades dels últims temps, explica el SSIFF.
Watts també ha treballat amb cineastes com Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood, Michael Haneke, Audrey Diwan, Noah Baumbach i Rodrigo García, amb qui en 2009 va viatjar a Sant Sebastià per a clausurar la Secció Oficial fora de concurs amb Mother & Child (Madres e hijas).
Trajectòria en televisió
La seua trajectòria en televisió destaca per papers protagonistes en The Watcher (Vigilante), de Netflix; The Loudest Voice (La voz más alta), de Showtime, a on va interpretar Gretchen Carlson al costat de Russell Crowe; Twin Peaks: The Return, de David Lynch; Gypsy, de Netflix, que també va produir; i una memorable aparició especial en BoJack Horseman, la sèrie d’animació per a adults de Netflix.
Ara, en The Housewife, que es projectarà en el certamen donostiarra, compartix pantalla amb Tye Sheridan, Luke Evans, Michael Imperioli i Lena Olin.
Ambientat en 1964 i basat en un fet real, el film conta la història d’un jove periodista que descobrix que un presumpte antic nazi viu ocult a Nova York i que fa amistat amb l’adorable esposa del principal sospitós.
Abans del seu debut en el llargmetratge amb este treball, el director canadenc Ben Shirinian ha firmat curtmetratges com Lost in Motion (2012), Lost in Motion 2 (2013) i Josef et Aimée (2015).
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