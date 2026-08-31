Innovadors
Una nova generació de productes nutricèutics per a pacients amb disfàgia
El projecte Deglutech desenrotlla pel·lícules bucodispersables que es dissolen directament en la boca sense necessitat d’aigua
La disfàgia, o dificultat per a deglutir, constituïx una de les principals causes de desnutrició, deshidratació i pèrdua de massa muscular entre les persones majors, així com entre pacients amb malalties neurodegeneratives com l’alzhèimer, el pàrkinson o l’esclerosi múltiple. En molts casos, esta limitació dificulta fins i tot la presa de medicaments o suplements nutricionals, la qual cosa repercutix directament en l’evolució clínica dels pacients.
Amb l’objectiu de respondre a esta necessitat, el projecte Deglutech perseguix desenrotllar una nova generació de productes nutricèutics (elements d’origen natural derivats dels aliments que combinen la nutrició amb la farmacologia) personalitzats per a persones amb dificultats per a engolir, un problema que afecta aproximadament el 8 % de la població espanyola i que compromet tant l’alimentació com el seguiment de nombrosos tractaments.
La iniciativa planteja una alternativa als formats convencionals mitjançant el desenrotllament de pel·lícules bucodispersables que es dissolen directament en la boca sense necessitat d’ingerir aigua. Gràcies a esta tecnologia, els pacients podran administrar de manera més senzilla i segura nutrients essencials i compostos bioactius, la qual cosa afavorirà l’adherència als tractaments i millorarà la seua qualitat de vida.
El projecte, liderat per Labinderb en col·laboració amb Multi3DPrint, l’Institut Tecnològic del Plàstic l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández d’Elx, treballa en el desenrotllament de productes nutricèutics específicament dissenyats per a este col·lectiu. En lloc dels comprimits o càpsules tradicionals, la iniciativa aposta per formats personalitzats que s’adapten tant a les necessitats terapèutiques com a les capacitats de cada usuari.
Impressió 3D
Un dels aspectes més innovadors del projecte residix en la combinació de tecnologies de farmacompounding amb sistemes avançats d’impressió 3D. Esta integració permet fabricar productes completament personalitzats i ajusta tant la composició com la dosi, la grandària o la forma en funció de les necessitats concretes de cada pacient.
El projecte, finançat per la Generalitat mitjançant Ivace+ i Innovació, també incorpora ingredients bioactius amb propietats funcionals dirigides a previndre o millorar problemes associats a l’envelliment, especialment aquells relacionats amb la salut òssia, la visió o la qualitat del descans. D’esta manera, la iniciativa no només facilita l’administració dels compostos, sinó que incorpora un enfocament preventiu orientat a promoure un envelliment més saludable.
En l’actualitat, el consorci treballa en la formulació i validació d’estos nous productes personalitzats, així com en l’optimització dels processos de fabricació per a garantir-ne l’estabilitat, la funcionalitat i l’adaptació a les necessitats específiques dels diferents perfils de pacients.
La iniciativa compta, a més, amb finançament de la Unió Europea per mitjà del programa FEDER Comunitat Valenciana per al període 2021-2027.
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