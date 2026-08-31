El Saler recupera la normalitat després de l’incendi amb la reobertura de carreteres, platges i accessos a la Devesa
La CV-500 i la CV-401 tornen a estar obertes al trànsit i l’EMT recupera el servici habitual, tot i que es mantenen alguns camins tancats per a facilitar les labors d’extinció
Torna la normalitat al Saler després de l’incendi que va calcinar 37 hectàrees del Parc Natural de la Devesa. Les principals carreteres d’accés a la pedania, la CV-500 i la CV-401, estan de nou obertes al trànsit després que el lloc de comandament avançat haja donat per finalitzades les restriccions a la mobilitat en la zona.
La reobertura, que s’ha fet efectiva a mitjanit d’este dilluns, també s’estén a les platges del Saler, així com als restaurants de la zona i a les seues àrees d’aparcament. El servici de transport públic de l’EMT també funciona ja amb normalitat.
Restriccions
Segons informa l’Ajuntament de València, continuen tancats els vials i aparcaments de l’avinguda de la Gola Pujol entre la Torre 1 i la rotonda del restaurant Duna, així com el Camí Vell de la Devesa i els tallafocs de la Rambla, dels Ferros i del carrer. Estes zones romanen restringides per a facilitar el treball dels equips d’emergència, que continuen desplegats per a extingir completament l’incendi.
El Saler recupera l’activitat
La pedania del Saler recupera este dilluns la seua activitat habitual després d’un cap de setmana marcat per les restriccions de mobilitat que han deixat estampes irrepetibles, com les platges buides en ple agost o un capvespre amb el mirador de l’Albufera pràcticament desert.
El regidor d’Emergències, Juan Carlos Caballero, ha volgut agrair, en un comunicat de premsa, el civisme que han demostrat els veïns des de dijous passat, i ha destacat la seua col·laboració durant l’emergència: “Gràcies a ells i al seu sacrifici durant el cap de setmana s’ha pogut treballar sense descans per a lluitar contra el foc. Han tornat a demostrar que la prioritat de tots ha sigut, és i continuarà sent la Devesa del Saler”.
Així mateix, Caballero ha insistit que els servicis municipals ja treballen “per a recuperar la zona afectada i continuar protegint la Devesa del Saler i tot el Parc Natural de l’Albufera, el pulmó verd de la ciutat”, i ha expressat la necessitat de trobar respostes sobre com s’ha produït l’incendi i qui n’és el responsable, “perquè ha de caure tot el pes de la llei sobre qui ha posat en joc el futur de la Devesa i dels seus veïns”.
Un incendi sota investigació
Durant la jornada d’ahir van treballar en la zona quatre dotacions de Bombers de València, una unitat de drons i efectius de Protecció Civil, juntament amb agents de la Policia Local i la Guàrdia Civil amb la finalitat de mantindre la vigilància del parc natural i controlar les zones que encara romanien tancades.
La tornada a la normalitat en la pedania valenciana es produïx després que l’incendi quedara controlat dissabte a les 20 hores. Tot i que les principals restriccions ja s’han alçat, els bombers continuen treballant en la zona. La investigació sobre l’origen del foc continua oberta després que es determinara que l’incendi va ser intencionat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fin a 40 años de aislamiento: las obras junto a La Fe 'rescatan' a un bloque de vecinos
- Condenado un capitán de yate por robar un catamarán del puerto de València
- El matrimonio muerto en Cullera sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa
- Muere un hombre de 35 años tras golpearse la cabeza contra una roca en el Pou Clar de Ontinyent
- El atrapamiento por succión que pudo causar la muerte del matrimonio irlandés en Cullera, un accidente poco frecuente pero letal
- Muere un hombre apuñalado en un bar junto al Hospital General de València
- Un vehículo averiado provoca 5 kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Quart de Poblet
- Nueve años de trabas dejan al pueblo del Saler sin la barrera de cañones prevista