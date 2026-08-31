Crisi migratòria
Sira Rego, sobre Ceuta: “Els xiquets migrants no són invasors”
La ministra compareix en el Congrés i demana als diputats “allunyar-se del feixisme i el racisme”
1.478 xiquets i xiquetes no acompanyats seguixen en la ciutat autònoma, acollits en diversos centres
Olga Pereda
La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha comparegut este matí en el Congrés per a explicar l’actuació del seu departament en la crisi humanitària de Ceuta, a on el passat 30 de juliol van entrar uns 70.000 migrants nadant o vorejant a peu l’espigó fronterer amb el Marroc. Rego ha qualificat la situació en la ciutat autònoma de tragèdia humanitària i ha demanat als diputats no criminalitzar la infància. “Els xiquets migrants no són invasors”, ha subratllat.
“Vinc a discutir de moltes coses, també de la gestió que estem fent. Però el que no discutiré és si un xiquet té drets. Els demane que queden fora del debat el racisme i el feixisme, que no són una política més, sinó una manera de pensar que implica que hi ha éssers humans amb més drets que uns altres”, ha assegurat.
Segons els càlculs de Rego, ara mateix romanen a Ceuta 1.478 xiquets i xiquetes no acompanyats en diversos centres i en situació d’acolliment per les autoritats de Ceuta. D’ells, unes 700 són xiquetes. Abunden també els menors de 13 anys. “El perfil migratori ha canviat”, ha subratllat. Unes 300 xiquetes van ser acollides en dos col·legis públics, que estan ja “alliberats” per a garantir la tornada a les classes a Ceuta.
Totes les comunitats, excepte Castella i Lleó, Aragó i Extremadura —a on el PP governa en coalició amb Vox i que no van voler assistir a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància la setmana passada—, van votar a favor de la transferència de 25 milions d’euros a la ciutat autònoma per a atendre els menors migrants.
El departament que dirigix Rego està en contacte amb entitats socials, que han oferit unes 500 places en la Península per a les xiquetes més vulnerables. Per a acabar de tancar este acord urgent, cal el consentiment de les autoritats de Ceuta, atés que la tutela dels menors no acompanyats correspon a les autonomies.
2.000 menors l’últim any
Rego també ha fet una crida a la solidaritat per part de les comunitats i ha recordat que, en l’últim any, 2.000 xiquets i xiquetes han sigut acollits en tot el territori. El Ministeri ha rebut la telefonada de famílies interessades en un acolliment temporal fins que els expedients es resolguen. “Perquè un menor es retorne a la seua família, cal investigar primer. Cal veure si hi ha família a la qual tornar i si l’entorn és segur”, ha assegurat la ministra, que ha deixat clar que els expedients impliquen molt de temps. De fet, ha afegit que abans de la crisi del 30 de juliol, el Ministeri tenia oberts 600 expedients amb el Marroc, la resposta del qual ha sigut el silenci. “La reunificació, si es pot fer, es fa. Però amb garanties”, ha conclòs.
Alguns partits, com el PNB, han demanat a la ministra autocrítica amb la gestió del Govern en la crisi migratòria. Junts, per la seua banda, ha preguntat en quina situació administrativa quedaran les 500 xiquetes desplaçades d’urgència a la Península gràcies a les 500 places que han oferit les organitzacions no governamentals: “Continuaran depenent de Ceuta o de la comunitat a on es troben? Qui en farà el seguiment i com seran escolaritzades?”. El Grup Mixt ha demanat al Govern polítiques a llarg termini, perquè “la migració no pararà”.
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Fuente: El Periódico
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