Vandalisme
Vandalitzen un mural propalestí a Quart de Poblet amb símbols nazis i proclames racistes
El consistori condemna l’atac al mural propalestí i crida a la convivència, al respecte i a la defensa dels valors democràtics davant de l’odi
El mural pro-Palestina de l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Pròxim, UNRWUA, en l’avinguda de Sant Onofre, de Quart de Poblet, ha patit, este cap de setmana, un atac vandàlic.
La imatge, que mostra una dona àrab amb un xiquet en braços, amb la frase “En cada dona palestina viu un poble sencer”, ha sigut pintada amb grafits amb símbols nazis i proclames racistes i feixistes, amb un “viva Ceuta” i “vivan los toros”. Este mural, obra de La Nena Wapa, visibilitza la tragèdia de Gaza.
Condemna institucional
L’Ajuntament de Quart de Poblet ha condemnat estos fets i afirma que “esta classe d’atacs no tenen cabuda a Quart de Poblet, que respecta i defén els drets i les llibertats de totes les persones. La discrepància mai pot ser una justificació per a l’agressió o la utilització de símbols i missatges de caràcter racista i feixista”.
Estos actes d’intolerància i vandalisme “no només atempten contra una obra artística i reivindicativa, sinó que busquen intimidar, silenciar i atacar la convivència democràtica i el respecte a la diversitat. Rebutgem qualsevol manifestació de racisme, xenofòbia, feixisme i discurs d’odi, vinga d’on vinga”.
Des del consistori fan una crida a la convivència, al respecte i a la defensa dels valors democràtics i dels drets humans. “Davant de l’odi i la intolerància, l’Ajuntament reivindica una societat plural, solidària i lliure de racisme i feixisme”, matisen.
Quart Entre Totes ha qualificat l’atac vandàlic d’“agressió contra la convivència i els valors democràtics”. “Estos fets es produïxen en un context de normalització de discursos xenòfobs i autoritaris que no podem ignorar. No es tracta d’una simple gamberrada, sinó d’un símptoma clar del caldo de cultiu que s’està creant des d’alguns partits polítics, mitjans de comunicació i xarxes socials, avivat per la recent situació que patix la població de Ceuta”, assenyalen.
Per a la formació, resulta “especialment greu que l’odi es projecte sobre la imatge d’una mare i el seu bebé, símbols d’una població civil que patix les conseqüències de la guerra. Esperem una ràpida restauració del mural i la investigació dels fets per a identificar els seus responsables”.
A més, sol·liciten a totes les forces democràtiques una “condemna clara, unitària i sense ambigüitats”. “El nostre municipi no pot convertir-se en terreny fèrtil per al racisme, el feixisme o l’apologia d’una dictadura” conclouen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fin a 40 años de aislamiento: las obras junto a La Fe 'rescatan' a un bloque de vecinos
- Condenado un capitán de yate por robar un catamarán del puerto de València
- El matrimonio muerto en Cullera sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa
- Muere un hombre de 35 años tras golpearse la cabeza contra una roca en el Pou Clar de Ontinyent
- El atrapamiento por succión que pudo causar la muerte del matrimonio irlandés en Cullera, un accidente poco frecuente pero letal
- Muere un hombre apuñalado en un bar junto al Hospital General de València
- Un vehículo averiado provoca 5 kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Quart de Poblet
- Nueve años de trabas dejan al pueblo del Saler sin la barrera de cañones prevista