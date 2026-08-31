Xeraco brilla en una jornada històrica de la Volta a Espanya 2026: “Estem en el mapa mundial de l’esport”
L’alcalde dona les gràcies a veïns, turistes i a tot el personal local que ha treballat en l’organització
L’alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, està eufòric amb el resultat final de l’arribada de l’octava etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026 a la platja d’esta localitat.
Mascarell manifesta que “el nostre poble ha estat en el mapa mundial de l’esport i això ha sigut possible gràcies a la Diputació de València”, que és la institució que ha patrocinat l’esdeveniment amb un pressupost de 130.000 euros.
L’alcalde només té paraules d’agraïment per a “totes i cada una de les persones que heu treballat perquè tot isquera de meravella”. La primera autoritat dedica les seues paraules d’agraïment a “voluntaris, treballadors municipals, forces i cossos de seguretat, Protecció Civil, organització, clubs, comerços i a tots els veïns, veïnes i turistes que heu omplit els carrers i heu fet sentir el vostre orgull de poble”.
Segons l’alcalde, “la d’este dissabte, 29 d’agost, ha sigut una jornada històrica. Una d’eixes que recordarem durant molt de temps”.
Record a Tadej
També té paraules Mascarell per a Tadej Pogačar, el líder de la Volta fins a quasi el final de l’etapa, que s’ha vist obligat a abandonar la competició per culpa d’una caiguda a l’altura de Simat de la Valldigna: “Una llàstima que no haja pogut arribar al nostre poble. Li desitgem una ràpida recuperació i molt d’ànim”, assenyala l’alcalde.
Xeraco es queda, en paraules del seu alcalde, “amb una cosa molt important: el nostre poble ha viscut un dia que ja forma part de la nostra història. Gràcies per demostrar, una vegada més, que, quan Xeraco s’implica, Xeraco respon”.
Cobertura i podi
La cobertura televisiva del final d’etapa també va ser important com a promoció de Xeraco, perquè la retransmissió va oferir imatges del poble, la platja, el terme municipal i l’emocionant final d’etapa, amb tot ben organitzat, en l’avinguda dels Borrons de la platja.
Avelino Mascarell va felicitar, sobre el podi, el guanyador de l’etapa, el corredor francés de l’equip Cofidis Bryan Coquard. L’alcalde va acompanyar, en la cerimònia protocol·lària, el president de la Diputació de València, Vicent Mompó.
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