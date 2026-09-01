Els barris marítims convoquen un gran sopar a la fresca per a blindar esta tradició
La iniciativa “Volem sopar a la fresca” busca frenar la mercantilització dels espais públics i retornar la ciutat als seus habitants
El pròxim 5 de setembre, les associacions veïnals de la Malva-rosa, Cabanyal, Natzaret, Grau-Port i l’Illa Perduda han convocat un sopar a la fresca multitudinari, sota el lema “Volem sopar a la fresca”, que servix com una forma de protesta social “contra la mercantilització dels espais públics, i per una ciutat per a les seues persones”. A les 21 hores, està previst que es troben en la zona al costat de l’IES Isabel de Villena.
En la seua comunicació oficial, les associacions veïnals apel·len al sentiment de pertinença dels veïns als barris marítims: “En un moment en el qual els nostres barris s’omplin d’obres per a convertir baixos i edificis sencers en allotjaments turístics, reivindiquem una cosa tan senzilla com important: ser i estar en la nostra ciutat”, assenyalen. En este mateix comunicat, declaren que la platja, el passeig i els barris continuen sent dels veïns i veïnes que els habiten, i deixen clar que no estan disposats al fet que “ningú els delimite la seua ciutat”.
“No volem convertir una tradició veïnal en un esdeveniment, només fer ús del nostre passeig (marítim) com qualsevol veí o veïna”, han declarat en la invitació a este sopar, que s’ha distribuït mitjançant grups de difusió i xarxes socials. Han demanat que cada persona que hi vulga assistir, porte les seues pròpies taules, cadires i, per descomptat, el sopar, amb la condició de “reivindicar la nostra identitat, les nostres tradicions i el nostre dret de continuar vivint i trobar-nos en els espais que sempre hem compartit”.
Polèmica
Esta proposta ve marcada per la controvèrsia que hi ha en els barris pròxims a les platges a causa de la seua massificació i turistificació, com també per la idea que van promoure alguns hostalers sobre la creació d’un espai específic per a fer sopars en el passeig, que va provocar una reacció negativa per part dels veïns, que defenen la tradició i el seu dret a poder sopar a on i quan vulguen.
D’esta mateixa manera, els organitzadors del sopar han instat tots els assistents a fer cartells reivindicatius en casa per a poder “expressar les seues idees” sobre la iniciativa de l’acotament de zones específiques per a menjar en el passeig, i han acabat la seua comunicació indicant als veïns que “ara més que mai, veniu a la platja a ser i estar en la nostra ciutat, abans que ens la lleven”, han sentenciat.
El sopar a la fresca és una de les tradicions més arrelades en els barris més pròxims al litoral valencià, i una de les imatges més representatives de les nits d’estiu en estos barris, a on els veïns la defenen com una “alternativa més social i familiar que asseure’s a sopar en els restaurants del passeig”.
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