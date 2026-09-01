Exposicions
Els gravats de Rembrandt i una mostra sobre extraterrestres protagonitzen la tardor de CaixaForum València
“Rembrandt. Un món en gravats” analitza la creativitat del mestre neerlandés a l’hora de treballar sobre paper, i “Extraterrestres. Hi ha vida fora de la Terra?” repassa la busca de vida en el cosmos i la representació dels alienígenes en les arts
CaixaForum València acollirà, esta tardor, les exposicions “Rembrandt. Un món en gravats”, que analitza la creativitat del neerlandés a l’hora de treballar sobre paper, i “Extraterrestres. Hi ha vida fora de la Terra?”, en la qual es repassa la busca de vida en el cosmos i la representació dels alienígenes en les arts. També hi destaquen activitats noves, com el cicle de pensament i reflexió social “En pausa: Diàlegs per pensar el present”, que tindrà com a convidats la directora de cine Lucrecia Martel i els filòsofs Hartmut Rosa i Antonio Monegal.
La Fundació “la Caixa” ha donat a conéixer la seua programació per a l’últim quadrimestre de l’any en la xarxa de centres CaixaForum, l’objectiu dels quals és promoure la cultura com a agent de transformació social i fomentar l’accés de tots els públics a les arts, les ciències i les humanitats.
Rembrandt
El públic de CaixaForum València podrà gaudir de l’estrena absoluta de “Rembrandt. Un món en gravats”, una exposició en col·laboració amb el British Museum que explora la faceta de gravador d’este pintor profundament innovador i experimental. Es presentarà als mitjans l’1 d’octubre, s’obrirà al públic l’endemà, 2 d’octubre, i es podrà visitar en el centre fins al 7 de febrer de 2027. La mostra explora els diferents enfocaments i els processos creatius que l’artista va usar per a crear els seus gravats en paper.
El neerlandés Rembrandt van Rijn és un dels grans mestres europeus. Tot i que és universalment conegut per les seues pintures, els aiguaforts i els dibuixos que va crear són fonamentals en la seua evolució expressiva i tècnica. En estos capta moviments i gestos amb un control sorprenent, i desenrotlla efectes tonals, una gran habilitat narrativa i una varietat temàtica extraordinària.
Extraterrestres
Serà el 26 de novembre quan es mostre “Extraterrestres. Hi ha vida fora de la Terra?”. L’exposició combina ciència i imaginació per a explorar el nostre lloc en el cosmos, la possibilitat de vida extraterrestre i la inspiració que esta idea ha produït en l’art i la cultura.
Concebuda i produïda per la Fundació “la Caixa”, la mostra està comissariada per un equip de científics experts en astrofísica, astrobiologia i biologia molecular. El seu recorregut repassa la manera com la raça humana ha especulat sempre amb la possibilitat que hi haja vida en altres planetes i, si és així, les característiques que tindria.
L’exposició comença situant els visitants en el cosmos i traçant el dilema filosòfic que suposaria l’existència de vida intel·ligent fora de la Terra. També planteja la forma en què la imaginació humana ha reflectit mons més enllà del nostre en l’art, el cine i la literatura, i projecta, a partir de l’evidència científica, alguns futurs possibles en cas que es descobriren planetes habitats.
El recorregut també inclou elements interactius, maquetes, peces reals, obres d’art i material audiovisual en una exposició creada perquè els visitants s’emocionen pensant en la possibilitat que hi haja altres éssers vius en l’univers.
“Els mons d’Alícia. Somiar el país de les meravelles”
“Els mons d’Alícia. Somiar el país de les meravelles”, que estarà oberta al públic fins al 12 d’octubre, proposa un viatge oníric als orígens, les adaptacions i les reinvencions artístiques d’Alícia al país de les meravelles al llarg del temps i de diferents disciplines. Es tracta de la major exposició feta sobre este fenomen cultural victorià que forma part de l’imaginari col·lectiu actual.
En col·laboració amb el V&A Museum de Londres, esta exposició és la primera que oferix una visió àmplia de l’impacte i la influència de l’obra, un fenomen cultural de gran abast i una font d’inspiració per a les ments més creatives quasi 160 anys després que Lewis Carroll l’escriguera.
Més enllà de les exposicions
El centre acollirà noves conferències del cicle de pensament i reflexió sociocultural “En pausa: Diàlegs per pensar el present”, la finalitat del qual és oferir un espai de diàleg en el qual el temps transcórrega a una altra velocitat per a poder reflexionar sobre els grans reptes del nostre temps.
El cicle connecta pensament, cultura i societat amb una mirada inclusiva, de calma i de presència. En este últim quadrimestre de l’any hi participaran Hartmut Rosa, filòsof i sociòleg alemany conegut sobretot per les seues anàlisis de la modernitat tardana, l’acceleració social i el seu concepte central de ressonància; Lucrecia Martel, una de les realitzadores més reconegudes del cine llatinoamericà i figura clau del Nou Cinema Argentí, que aborda en les seues pel·lícules temes com les estructures socials, el racisme i el poder, i Antonio Monegal, filòsof que centra les seues investigacions en la relació entre cultura i política, especialment en la representació de la guerra i la violència.
D’altra banda, tindrà lloc el projecte cinematogràfic inclusiu “Temps de cinema: El cineclub de CaixaForum”, que programarà una selecció de grans pel·lícules que en esta ocasió giraran al voltant de la temàtica de les migracions.
En l’àmbit musical i artístic destaquen cicles com “Trobades amb…”, amb la cantant Soleá Morente i la gastrònoma Claudia Polo; “Il·lusió i persuasió. L’art del Barroc”; “Grans mestres del teatre”; “Microconcerts”; “Grans intèrprets del segle XX”, i “Temporada musical”, amb la participació de músics com Amaro Freitas & Momi Maiga, i la fadista LINA al costat del pianista Marco Mezquida, entre altres.
Les famílies tindran a la seua disposició el cicle de pel·lícules “Petits cinèfils”; l’espectacle Los Pfeiffer, una distopia futura en la qual la música ha sigut prohibida; el nou taller “Artefacte: mil tentacles”, de l’artista Anna Irina Russell, i el taller espectacle “Qui vol ser astronauta?”, creat conjuntament amb l’Agència Espacial Europea i emmarcat en la nova exposició “Extraterrestres”.
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