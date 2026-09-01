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L’Aemet anuncia la tornada de la pluja a la Comunitat Valenciana els primers dies de setembre

L’organisme preveu ruixats en alguns punts del territori valencià, tot i que les temperatures continuaran sent altes, especialment el cap de setmana

Pluja a València el mes d’agost

Pluja a València el mes d’agost / Germán Caballero

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Carlos Jover

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha avisat de la possibilitat que es formen ruixats a la Comunitat Valenciana els primers dies de setembre. Després d’un dels estius més càlids des que hi ha registres —a falta de confirmació oficial de si finalment serà el més calorós—, l’inici de setembre apunta a una major estabilitat meteorològica, tot i que no es descarten precipitacions febles en alguns punts del territori.

El final d’agost tanca un estiu marcat per episodis de calor extrems que han disparat els termòmetres en tots els municipis de la Comunitat Valenciana. Cinc vegades s’ha activat l’avís roig per altes temperatures en tot l’estiu, la qual cosa ha suposat un rècord, com ho ha sigut també el nombre de nits tòrrides o la temperatura que ha assolit la mar Mediterrània en la boia de València, a on s’ha fregat els 30 graus.

Amb l’arribada de setembre, el panorama meteorològic a la Comunitat Valenciana fa un gir: els primers dies del mes es presenten molt més tranquils, amb temperatures que rondaran els 30 graus en les tres províncies. Segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la setmana arranca sense grans sobresalts i tot apunta al fet que esta calma es mantindrà, almenys, fins a mitjan setmana.

Dimarts: augmenta la nuvolositat i no es descarten pluges febles

El dimarts 1 de setembre la nuvolositat guanyarà un poc de protagonisme. La jornada arrancarà amb intervals de núvols baixos i, ja a la vesprada, se sumaran núvols mitjans i alts. Aemet no descarta alguna precipitació feble i dispersa, encara que en cap cas s’espera un episodi de pluges generalitzat.

Les màximes a penes variaran respecte a dilluns, mentres que les mínimes podrien pujar lleument en les zones costaneres. El vent bufarà fluix a primera i última hora del dia, amb predomini de component est durant les hores centrals.

Dimecres: continua l’estabilitat

El dimecres 2 de setembre no portarà grans canvis. El matí començarà amb intervals de núvols baixos i continua sense descartar-se alguna pluja feble i dispersa. Les temperatures continuaran sense variacions destacables i el vent, de nou fluix, tendirà a component est en les hores centrals del dia.

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Amb estes previsions, la primera mitat de setembre comença amb un oratge bastant més estable que el que s’ha viscut durant bona part de l’estiu. No s’esperen, de moment, grans episodis de calor, i els termòmetres es mouran en valors pròxims als 30 graus en la major part del territori valencià.

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