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Tribunals

L’exconsellera Pradas canvia d’advocat en la causa de la dana

El lletrat Eduardo de Urbano es deslliga de la defensa “per motius personals, sense perjuí que en un futur puga tornar a intervindre”

L’exconsellera de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas

L’exconsellera de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas / Rober Solsona / EP

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Pablo Plaza

Pablo Plaza

València

L’exconsellera d’Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa judicial de la dana, afronta el nou curs amb un nou advocat al capdavant de la seua defensa en la instrucció judicial que se seguix en el jutjat de Catarroja. El lletrat Pedro Colina assumirà els treballs en el procediment judicial en substitució d’Eduardo de Urbano, els dos del bufet Kepler-Kast.

L’exdirigent ha anunciat este canvi amb la incorporació d’este advocat, especialista en dret penal amb més de 30 anys d’experiència. Continuaran formant part de l’equip de defensa les advocades penalistes Sandra Imedio i Paloma Crespo.

L’exmagistrat i advocat Eduardo de Urbano es deslliga així de la defensa de Pradas “per motius personals”, segons ha explicat en un comunicat l’exconsellera, “sense perjuí que en un futur puga tornar a intervindre”. De Urbano havia dirigit la defensa de Pradas des que la jutgessa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, la va citar com a investigada el mes de març de l’any passat.

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De Urbano va ser magistrat penal de l’Audiència Provincial de Madrid entre 2013 i 2021, i anteriorment magistrat del Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem (1999-2013) i president de l’Audiència Provincial de Las Palmas (1992-1999).

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