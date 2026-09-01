Mercadona invertix 6,5 milions en l’obertura d’un supermercat nou a Canals
El nou establiment del municipi de la Costera té una plantilla de 37 persones
La cadena de supermercats Mercadona ha obert un nou establiment a Canals. Concretament, el nou supermercat està situat en l’avinguda Corts Valencianes, 75, i la seua obertura suposa el tancament del del carrer Dionís d’Hongria, 6, “per no complir els estàndards requerits per la companyia”, segons apunten des de la firma. Les mateixes fonts comenten que “este supermercat respon al nou model de ‘Botiga 9’, que oferix més espai per als productes frescos i presenta millores en l’experiència de compra”. En esta nova obertura han participat 48 proveïdors d’obra que han donat treball a 200 persones, i ha suposat una inversió de 6,5 milions d’euros.
Entre les principals novetats d’este supermercat, que compta amb una plantilla de 37 persones amb ocupació estable, “hi ha la reorganització integral de l’espai. Evoluciona de ser una botiga organitzada per negocis a estar organitzada per processos. D’esta manera, es fa un pas més en l’optimització de l’acte de compra, fent que siga més àgil i senzill, gràcies a una organització més intuïtiva de l’assortiment. A més, afavorix l’activitat de la seua plantilla, al reduir desplaçaments a l’hora de reposar i millorar la coordinació de l’equip”, exposen des de l’empresa.
També apunten que “de la reorganització integral de l’espai naix l’Obrador Central, la zona a on s’unixen totes les àrees de preparació de productes frescos que es fan en la botiga. Esta centralització dels processos de tall, cocció i envasament en un mateix punt permet reforçar el compromís que la companyia manté per la màxima qualitat i frescor, donant més espai a estos productes en el lliure servici. A més, oferix una gestió més eficient dels recursos i suposa un estalvi de fins al 10 % en energia i de fins al 40 % en consum d’aigua”.
Pel que fa a la innovació, argumenten, “la botiga compta amb una sèrie de dispositius electrònics i ferramentes col·laboratives que faciliten l’autogestió del supermercat, optimitzen la presa de decisions i agilitzen els processos de tota la cadena. En les neveres, els murals de fred incorporen sistemes Aerofoil que minimitzen la pèrdua de fred cap als passadissos, fet que millora l’eficiència energètica del refrigerador i el confort tèrmic en la botiga. A més, la companyia aposta pel CO₂ com a refrigerant, que reduïx l’impacte ambiental i permet generar fred de manera més eficient i sostenible. A tot això se suma l’actualització tècnica de les sales de màquines i la renovació d’equips per tal de garantir un millor manteniment i una major eficiència operativa a llarg termini”.
“Tot este moviment de reorganització, centralització de processos i actualització tècnica en la ‘Botiga 9’ incrementa la productivitat i l’eficiència de l’establiment. Una evolució de l’anterior model de botiga, coneguda com a ‘Botiga 8’, que es durà a terme entre 2026 i 2033, amb una inversió total prevista de 3.700 milions d’euros destinats a esta transformació”, exposen des de Mercadona. La botiga també inclou una zona de descans per als clients i el servici de màquina de café. L’horari d’obertura d’este supermercat és de dilluns a dissabte, de 09:00 a 21:30 hores. Disposa d’un aparcament de 201 places, 5 d’estes per a vehicles elèctrics, i 8 places per a bicicletes. A més, Mercadona té habilitat el servici de compra en línia en la seua pàgina web.
“Amb esta nova obertura, els clients es beneficiaran de la seua coneguda estratègia SPB (“Sempre preus baixos”), amb la qual garantix una cistella de la compra de qualitat contundent al preu més baix possible”, conclouen.
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