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DEP

Mor de manera sobtada l’actor Paco Sarro, l’inoblidable Ferri de ‘L’Alqueria Blanca’, als 63 anys

L’actor valencià va compaginar durant dècades la interpretació amb el seu treball en la Policia Local de València

Paco Sarro, en ‘L’Alqueria Blanca’

Paco Sarro, en ‘L’Alqueria Blanca’ / À Punt

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Carlos Merenciano

Madrid

L’actor Paco Sarro ha mort sobtadament als 63 anys. L’equip de L’Alqueria Blanca, ficció en la qual va interpretar el popular Ferri, va comunicar la notícia a través de les xarxes socials i va traslladar el seu condol als familiars de l’intèrpret.

Sarro va estar vinculat a la sèrie valenciana des de la seua estrena en Canal 9 en 2007 i va continuar formant-ne part després de la seua recuperació per À Punt en 2021. Al llarg de 457 capítols, va convertir Juan Ferri, inicialment un home esquerp i pròxim a Joaquim Falcó, en un dels personatges més recognoscibles de la producció. La seua relació amb Paqui, interpretada per Inma Sancho, va ser decisiva en eixa transformació.

La interpretació va conviure durant bona part de la seua vida amb el seu treball com a policia local. Va ingressar en el cos municipal de València en 1986 i va passar per àrees com trànsit, administració i la comissaria de proximitat de Ciutat Vella, abans de jubilar-se en 2023. La seua popularitat va arribar a provocar que nombrosos seguidors acudiren a demanar-li autògrafs mentres prestava servici.

Una carrera més enllà de Ferri

Encara que el seu personatge en L’Alqueria Blanca li va proporcionar una enorme notorietat, Sarro també va participar en sèries com El mal invisible, Las largas sombrasCuéntame cómo pasóEl embarcadero i Vestidas de azul. En cine va treballar en títols com La viuda negra, El bar, El desentierro i El silencio del pantano.

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La notícia ha generat nombroses mostres d’afecte dins de l’audiovisual valencià. Inma Sancho va recordar que els dos havien coincidit novament en un càsting feia a penes dos mesos i va assenyalar que “la vida ens ajuntava una vegada i una altra”. L’actriu va tancar el seu acomiadament amb unes emotives paraules: “I era just això, l’alegria. Fins sempre, Ferri”.

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