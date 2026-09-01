Llevant UE
Pluja de gols en els Llevant-Betis d’Orriols
Els duels entre granotes i verd-i-blancs no baixen de quatre dianes des de fa huit anys – L’últim partit va caure del costat valencià amb una “maneta”
Nico Tomás
Els gols se citen en massa quan Llevant UE i Reial Betis s’enfronten cara a cara en el Ciutat de València. Granotes i bètics registren diverses temporades de marcadors alts a Orriols, tal com va succeir dissabte passat amb la victòria blaugrana per 5-2. Els precedents dels últims huit anys reflectixen una tendència en la qual el mínim de gols per partit des de llavors és de quatre dianes entre llevantinistes i verd-i-blancs. El triomf de l’equip de Luís Castro sobre el de Manuel Pellegrini va coincidir, a més, amb un factor clau en el partit de la temporada passada: un horari desencertat que va provocar contratemps en la graderia per la calor. El triomf del combinat de casa suposa la primera vegada que doblega el quadre d’Heliòpolis en set cursos.
Cal remuntar-se fins a la temporada 20/21 per a trobar l’última ocasió en la qual el Reial Betis va caure com a visitant davant del Llevant. Este partit (4-3) va distar del càlid ambient en les graderies del Ciutat de València de dissabte passat per la pandèmia que va donar lloc a quasi tot un exercici sense públic. José Morales va ser protagonista per partida doble en un xoc amb gol de l’ara futbolista granota Aïssa Mandi amb la samarreta verd-i-blanca. L’esquadra dirigida per Paco López també es va imposar a l’equip andalús en les seues dos visites prèvies. La primera es va saldar amb un contundent 4-0 i doblet de José Campaña amb el qual el Llevant va eixir dels llocs de descens; i la segona amb un 4-2 disputat en l’estadi Olímpic Camilo Cano de la Nucia a causa de la remodelació de l’estadi llevantinista.
Este últim triomf va suposar l’últim fins a l’arribada de Luís Castro a Orriols i la posterior golejada d’esta campanya 26/27. El descens del Llevant en la temporada 21/22 va propiciar una pausa de tres campanyes en els enfrontaments entre granotes i bètics.
De fet, el partit d’eixe any es va saldar amb un 2-4 que, malgrat l’intent blaugrana de remuntar amb dos gols de Dani Gómez, va deixar el combinat d’Orriols a deu punts de la permanència. Una distància que esdevindria posteriorment insalvable per a l’equip dirigit en aquell moment per l’italià Alessio Lisci.
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