Immobiliari
Poblacions de l’àrea metropolitana de València patixen increments del preu de la vivenda del 40 %
Alboraia i Calp se situen com les poblacions a on és més car comprar un immoble a la Comunitat Valenciana
La pressió residencial a València està derivant cap a municipis de la seua àrea metropolitana molts ciutadans que tracten de trobar una vivenda a preus més assequibles. Este fenomen, al seu torn, està provocant un augment en les poblacions veïnes. El millor exemple d’això el constituïxen Paiporta i Puçol. La primera, una de les localitats més afectades per la dana d’octubre de 2024, ha experimentat una pujada en el preu del 42,3 % en l’últim any, fins als 2.692 euros el metre quadrat, i la segona creix un 38,5 %, fins als 2.390 euros.
Són dades aportades hui pel portal immobiliari Fotocasa, que situa dalt de tot d’este escalafó la localitat alacantina de Bigastro, amb una pujada del 85,3 % que eleva el cost a 1.805 euros. En les primeres posicions també apareixen municipis valencians com Alginet, amb un increment del 33,3 %, i Xàtiva (31,1 %). En el primer cas, el preu puja a 1.559 euros, i en el segon, a 1.854.
Descens
El portal situa Oliva (-8,4 %) i Bellreguard (-6,9 %) com les dos poblacions de la Comunitat Valenciana amb un major descens interanual en el preu de la vivenda de segona mà. Per la seua banda, les dos localitats amb el major cost per a comprar un pis són Calp, amb 4.930 euros el metre quadrat i un augment del 9,4 %, i Alboraia, amb 4.633 euros i una pujada del 10,4 %. D’entre els municipis més barats, el rànquing l’encapçala Callosa de Segura, amb 948 euros el metre quadrat, i entre els deu primers apareix també la valenciana l’Olleria, amb 1.054 euros.
El mencionat portal conclou que el preu de la vivenda de segona mà a la Comunitat Valenciana cau un 0,4 % en la seua variació mensual i puja un 17,1 % en la seua variació interanual, i situa el preu mitjà de les vivendes oferides en agost en 2.866 euros/m². Este últim increment interanual (17,1 %) suposa el número 60 en cadena des de setembre de 2021. D’esta manera, l’autonomia ha experimentat en un any un increment del 10,9 % en el preu mitjà de les vivendes de 80 m², al passar de 195.725 euros a 229.290 euros l’agost de 2026.
“La Comunitat Valenciana continua entre els mercats immobiliaris amb més pressió sobre els preus d’Espanya, tot i que comença a apreciar-se una moderació en la intensitat de les pujades. El creixement interanual se situa encara per damunt del 17 %, però s’allunya progressivament dels increments superiors al 20 % registrats durant bona part de l’últim any, mentres que agost presenta, a més, un lleuger descens mensual. No obstant això, encara és prompte per a parlar d’una normalització del mercat. És especialment rellevant que alguns municipis tradicionalment més assequibles estan registrant forts increments, senyal que la demanda s’està desplaçant a la recerca d’alternatives i traslladant la pressió cap a zones noves”, explica María Matos, directora d’Estudis i portaveu de Fotocasa.
Autonomies
Per autonomies, si analitzem els preus de la vivenda en venda respecte als de fa un any, veiem que les 17 comunitats incrementen el preu interanual en juliol. Els augments superiors al 10 % afecten 13 territoris, que són: Múrcia (28,8 %), Cantàbria (18,5 %), Comunitat Valenciana (17,1 %), Navarra (17,0 %), La Rioja (15,9 %), Astúries (14,4 %), País Basc (14,3 %), Castella-la Manxa (13,7 %), Castella i Lleó (13,1 %), Galícia (12,7 %), Catalunya (12,0 %), Aragó (11,0 %) i Andalusia (10,9 %). Les seguixen Madrid (9,9 %), Extremadura (8,8 %), Canàries (7,5 %) i Balears (5,3 %).
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