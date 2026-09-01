Sagunt se solidaritza amb Ceuta
L’Ajuntament convoca per a este dimecres una concentració i debatrà en el ple sobre la crisi de la ciutat autònoma
L’Ajuntament de Sagunt, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma de Ceuta, convoca, per a este dimecres, una concentració en solidaritat amb tots els seus veïns i veïnes davant de la greu crisi humanitària, migratòria i social que viu des de fa unes setmanes.
La cita és a les 12 hores a la porta del consistori i està oberta a tota la ciutadania i associacions que hi vulguen participar. Durant l’acte es llegirà un manifest institucional en solidaritat amb Ceuta i en defensa dels drets humans i hi haurà un minut de silenci en record per les persones que van perdre la vida el 30 de juliol.
Drets humans
Sagunt està amb Ceuta, amb la seua gent i amb la defensa dels drets humans, segons emfatitzen fonts municipals.
Debat plenari
Bona mostra d’esta sensibilitat és que el ple de setembre reserva dos punts en el seu orde del dia per a este assumpte. La primera partia des del PP i Vox, amb la intenció que la resta de grups s’uniren en una declaració institucional, però no s’ha arribat a un acord, i EU-Podem també presentarà la seua pròpia proposta.
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