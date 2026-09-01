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Sagunt se solidaritza amb Ceuta

L’Ajuntament convoca per a este dimecres una concentració i debatrà en el ple sobre la crisi de la ciutat autònoma

Un grup de migrants a Ceuta

Un grup de migrants a Ceuta / Reduan/EFE

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Rafa Herrero

Rafa Herrero

Sagunt

L’Ajuntament de Sagunt, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma de Ceuta, convoca, per a este dimecres, una concentració en solidaritat amb tots els seus veïns i veïnes davant de la greu crisi humanitària, migratòria i social que viu des de fa unes setmanes.

Una mujer en la playa del Trampolín de Ceuta.

Una dona en la platja d’El Trampolín de Ceuta / Marcos Moreno/EP

La cita és a les 12 hores a la porta del consistori i està oberta a tota la ciutadania i associacions que hi vulguen participar. Durant l’acte es llegirà un manifest institucional en solidaritat amb Ceuta i en defensa dels drets humans i hi haurà un minut de silenci en record per les persones que van perdre la vida el 30 de juliol.

Drets humans

Sagunt està amb Ceuta, amb la seua gent i amb la defensa dels drets humans, segons emfatitzen fonts municipals.

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