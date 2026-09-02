LABORAL
Agost es tanca amb més atur i menys ocupació a la Comunitat Valenciana
La desocupació en l’autonomia creix en 5.847 persones i el treball baixa en més de 22.000 afiliats a la Seguretat Social
Ha arribat el final del tram essencial de la campanya turística, és a dir, agost, i el mercat laboral valencià se n’ha ressentit de manera significativa un any més. L’afiliació a la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana va baixar en agost en 22.256 persones (un -0,96 %), fins a quedar en un total de 2.295.883, mentres que en relació amb l’any anterior va augmentar en 93.474 persones, un 4,24 % més, segons les dades del Ministeri d’Inclusió.
Per províncies, l’afiliació va baixar a València en 15.310 persones respecte a juliol (un -1,24 %), fins a 1.215.016; a Alacant el descens va ser de 5.380 persones (un -0,66 %) i deixa el total d’afiliats en 810.308, i a Castelló va baixar en 1.556 afiliacions (un -0,58 %), fins a les 270.559.
A més, en data de 31 d’agost, el nombre d’afiliats estrangers regularitzats en alta pel procés extraordinari ascendia a Espanya a 337.917, dels quals 39.830 (l’11,8 %) corresponien a la Comunitat Valenciana, la qual cosa la situa com la quarta autonomia, només per darrere de Madrid, Catalunya i Andalusia.
Atur
Per la seua banda, el nombre d’aturats va augmentar en 5.847 persones, és a dir, un 2,03 % més, segons les dades que ha donat a conéixer hui el Ministeri de Treball. L’increment en el conjunt d’Espanya va ser de l’1,92 %, amb 44.419 aturats més que en el mes anterior.
L’augment a la Comunitat Valenciana va ser el tercer més pronunciat del país, després dels més de 14.000 de Catalunya i els 6.800 de Madrid. No obstant això, l’evolució interanual va ser positiva, en el sentit que l’atur en l’autonomia es va reduir en 2.235 persones respecte d’agost de 2025. Es tracta d’una part xicoteta dels 70.593 aturats menys del conjunt d’Espanya, a on la millor part se l’emporta Andalusia, amb un descens de més de 62.000 persones.
La major part de l’increment de la desocupació a la Comunitat Valenciana va correspondre a la província de València, amb 3.080 aturats més, seguida pels 1.864 d’Alacant i els 903 de Castelló. Les dades dels sectors indiquen que el més perjudicat va ser el de servicis, en què s’engloben les activitats turístiques, amb un creixement de 2.884 aturats. No obstant això, és cridanera la pujada en la construcció, amb 1.061 aturats més, i en el col·lectiu sense ocupació anterior, amb 1.323. La indústria n’aporta 582, mentres que l’agricultura presenta una reducció de tres unitats.
Contractes
D’acord amb el fet que la majoria de les contractacions temporals per l’etapa estival es fan abans de l’arribada d’agost, en l’octau mes de l’any només es van formalitzar 97.568 contractes a la Comunitat Valenciana, amb un descens de 57.035 en relació a juliol, tot i que en van ser 6.553 més que l’agost de 2025.
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