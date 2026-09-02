Fragmentació a les Valls davant de les concentracions per Ceuta
Només un ajuntament farà hui l’acte, mentres que la resta reclama un esquema solidari per a afrontar la crisi migratòria
La crisi de Ceuta per l’entrada massiva i irregular de migrants s’ha deixat sentir al Camp de Morvedre, més enllà que a Sagunt s’hagen promogut hui fins a tres concentracions diferents en solidaritat amb els seus ciutadans.
En la subcomarca de les Valls, els tres ajuntaments governats pels socialistes i el que encapçala l’alcaldessa Cristina Marqués (Socialistes Compromís) s’han desmarcat de les concentracions promogudes per a hui amb motiu del Dia de Ceuta i secundades per la Federació de Municipis i Províncies, tant a escala estatal com autonòmica. En canvi, el consistori de Benavites que dirigix el popular Carlos Gil sí que ha impulsat este acte a les 20 hores.
En un comunicat conjunt titulat “Les Valls, de poble a poble”, els màxims responsables municipals de Faura, Benifairó de les Valls, Quart de les Valls i Quartell han manifestat la seua posició davant d’esta convocatòria de la FEMP “des de la responsabilitat institucional, la solidaritat entre pobles i el respecte als drets humans”. “Els nostres pobles són acollida, justícia i solidaritat. Per això, des de les Valls mai ens posicionarem en contra de cap persona que, com tantes altres al llarg de la història, s’haja vist obligada a desplaçar-se a la recerca d’una vida millor”, afirmen.
També s’han volgut mostrar “al costat de la ciutadania de Ceuta, que continua intentant recuperar la normalitat en un context que dista molt de ser-ho, amb campaments temporals desbordats i recursos insuficients per a atendre les persones que necessiten acolliment”.
A això li afigen una altra reflexió: “El pes d’esta situació no pot recaure únicament sobre Ceuta i els seus habitants. És necessari un autèntic esquema de solidaritat autonòmica, estatal i europea que evite que un territori haja d’assumir en solitari una emergència d’esta magnitud”, agreguen.
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