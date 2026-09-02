Gandia reobri el debat sobre la taxa turística: Compromís demana aplicar-la i el PSPV reclama que ho resolga la Generalitat
La formació nacionalista reivindica una aportació mínima de 50 cèntims per pernoctació per a reforçar servicis municipals
No hi ha estiu en el qual el debat sobre la taxa turística no torne a estar sobre la taula. La portaveu de Compromís Més Gandia, Esther Sapena, va aprofitar ahir la seua intervenció durant el balanç de l’estat de la ciutat i de les principals línies d’actuació per a la recta final de la legislatura per a reivindicar la implantació d’esta taxa i exposar la posició de la formació nacionalista.
Sapena va defendre una “taxa turística justa” que permeta que les persones que visiten la ciutat “contribuïsquen també, amb una aportació mínima, al manteniment dels servicis i dels espais públics que utilitzen”. Segons la portaveu, esta mesura podria generar entre 600.000 i dos milions d’euros d’ingressos, que es destinarien a reforçar servicis com la neteja o les polítiques mediambientals.
L’edil va plantejar una aportació de 50 cèntims per pernoctació i va recordar que “el pressupost d’un ajuntament és limitat”. En este sentit, va defendre que “la gent que ve de fora ha d’aportar” per a contribuir al manteniment dels servicis que utilitza durant la seua estada en la ciutat.
Davant d’esta proposta, l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, va mostrar els seus dubtes sobre l’aplicació de la taxa i va recordar que la seua regulació no correspon directament als ajuntaments. El primer edil va qüestionar, a més, la destinació dels ingressos i va plantejar algunes de les dificultats que podria generar la seua implantació. “Què fem amb els apartaments reglats? Es desgrava i no desgravem els no reglats?”, va plantejar el primer edil, que va considerar que hi ha “un debat que hauria de resoldre l’autonomia” i que hauria d’anar acompanyat d’un canvi en el model de finançament municipal.
L’alcalde va defendre, així, que la qüestió hauria d’abordar-se especialment en els municipis turístics i dins d’un debat més ampli sobre el finançament dels ajuntaments. “Cal replantejar-ho en els llocs turístics”, va assenyalar Prieto, que va posar sobre la taula la necessitat de determinar com s’articula la mesura i quins efectes tindria sobre els diferents tipus d’allotjament.
El debat es produïx, a més, en un moment de creixement de l’activitat turística a Gandia. Prieto va valorar positivament les dades registrades durant l’estiu i va assenyalar que la ciutat s’ha situat com a destinació líder de la Comunitat Valenciana en ocupació hotelera, amb una mitjana del 95 % durant la primera quinzena d’agost. L’alcalde va destacar també la consolidació del creixement de Gandia en els mercats internacionals i la fortalesa del sector hoteler.
A este escenari se suma l’arribada de noves inversions privades. Actualment estan en construcció els hotels Sofía i Holiday Inn, i abans que acabe l’any està previst l’inici de les obres d’un nou establiment hoteler en la zona del Clot de la Mota. A això cal sumar l’obertura de l’Hotel Indigo i la renovació de diferents establiments turístics durant l’actual legislatura.
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