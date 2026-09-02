Vicepresidència Tercera i Conselleria per a la Recuperació
La Generalitat abona el 98 % de les ajudes a familiars de víctimes de la dana per un import de 17,02 milions
L’última orde de pagament s’ha cursat hui, 2 de setembre, i els pròxims dies els diners arribaran als afectats
Es destinen 80.000 euros per víctima a repartir entre els beneficiaris segons l’orde establit en la norma (cònjuge, parella, fills o, si no n’hi ha, pares, avis i germans)
Levante-EMV
La Generalitat ha abonat 17,02 milions corresponents a les ajudes destinades a familiars de víctimes mortals de la dana, xifra que suposa el 98 % del total concedit. L’última orde de pagament s’ha cursat este dimecres i els pròxims dies els diners arribaran als afectats. Mentres, la Generalitat continuarà treballant en els expedients que queden per resoldre per haver sigut necessari sol·licitar esmenes o més documentació. En total, la Generalitat ha aprovat la concessió de 439 subvencions dirigides a familiars de víctimes mortals per un import global de 17,28 milions d’euros, segons informen fonts de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.
Estes ajudes s’emmarquen en el Decret 23/2026, de 20 de febrer, del Consell, que establix una quantitat de 80.000 euros per víctima mortal, xifra que es distribuïx entre els beneficiaris que acrediten el seu dret segons l’orde establit en la normativa. Així, els beneficiaris poden ser el cònjuge no separat legalment o la persona que mantinguera una relació anàloga d’afectivitat; els fills de la persona difunta, així com els fills que, sense ser-ho del difunt, ho foren del cònjuge o parella; i, si no n’hi ha, els pares, avis o germans.
Les subvencions concedides es corresponen amb un total de 216 víctimes mortals els familiars de les quals les han sol·licitades. En la resta de casos, no s’ha presentat cap sol·licitud per part dels possibles beneficiaris. També han pogut beneficiar-se d’estes ajudes les persones amb incapacitat permanent absoluta declarada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que fora conseqüència de la dana del 29 d’octubre de 2024.
Ajudes directes, compatibles i exemptes de tributació
Estes ajudes del Consell són directes, compatibles amb altres subvencions o indemnitzacions procedents d’administracions públiques, entitats privades o companyies asseguradores i, a més, estan exemptes de tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Segons el comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida, “es complix, així, un dels principals compromisos assumits per la Generalitat amb els familiars de les víctimes de la dana, garantint que les ajudes arriben de manera àgil i efectiva als qui han patit les conseqüències més dures d’esta tragèdia”. “Som conscients que cap ajuda econòmica pot compensar la pèrdua irreparable d’un familiar, però esta mesura representa el compromís institucional d’oferir un suport econòmic destinat a alleujar les dificultats que moltes famílies han hagut d’afrontar després d’estos fets. El nostre objectiu ha sigut tractar d’aportar estabilitat i seguretat després d’una experiència molt dura”, ha explicat Mérida.
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