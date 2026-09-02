Causa de la dana
La jutgessa de la dana eleva a 232 les víctimes mortals a l’incloure una veïna de Guadassuar
El TSJCV afig al balanç total de morts una dona amb insuficiència respiratòria crònica que es va quedar sense l’oxigen que necessitava després de la inundació del seu domicili
La dana va ocórrer el 29 d’octubre de 2024, però este dimecres, més de 20 mesos després, la justícia ha incorporat una nova víctima mortal a la xifra oficial de persones mortes per la tragèdia. Així ho ha determinat la magistrada del Tribunal d’Instància de Catarroja que instruïx la causa en una interlocutòria en la qual apuja este dramàtic balanç fins a les 232 víctimes mortals.
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en un missatge en les xarxes socials, l’última víctima mortal reconeguda és una veïna de Guadassuar d’edat avançada amb insuficiència respiratòria crònica que es va quedar sense l’oxigen que necessitava després de la inundació del seu domicili i el tall del subministrament elèctric.
En este sentit, segons la informació remesa per l’alt tribunal, la dona va ser rescatada pels bombers i per uns veïns cap al migdia de l’endemà de la barrancada, el 30 d’octubre, i va ser traslladada a una residència del mateix municipi, a on va poder ser reanimada. Posteriorment, va ser evacuada en ambulància fins a l’Hospital de la Ribera, a on va morir finalment el 6 de novembre, huit dies després de la catàstrofe.
Així, citant l’informe forense, la jutgessa exposa que la dona “presentava una insuficiència respiratòria crònica greu, amb dependència d’oxigenoteràpia domiciliària i ventilació mecànica no invasiva” i que la interrupció d’esta a conseqüència de la dana “va actuar com a factor desencadenant de la descompensació respiratòria aguda que va motivar l’ingrés hospitalari, i hi ha una relació causal temporal i fisiopatològica entre els dos fets”.
“La defunció es va produir en el context d’una pluripatologia crònica greu preexistent, per la qual cosa la interrupció de l’oxigenoteràpia i de la ventilació mecànica no invasiva domiciliàries ha de considerar-se un factor contribuent o concausal en l’evolució desfavorable, sense que puga establir-se com a causa directa, única i independent de l’òbit”, indica l’informe forense. Davant d’això, la magistrada conclou que hi ha una “relació de causalitat”, derivada d’eixa interrupció del subministrament d’oxigen, que comporta “ineludiblement” incloure esta dona com a víctima de la dana “objecte de la investigació en les presents diligències prèvies”.
Augment de xifres
El nombre oficial de morts ha anat augmentant des que va començar la instrucció judicial. Fa un any, el setembre de 2025, la jutgessa d’instrucció incloïa com a víctima 229 el nonat per la defunció de la mare, embarassada de sis mesos. La instructora assenyalava en eixa resolució que esta dona “albergava una altra vida, una vida humana dependent de la seua mare, que també va perir el 29 d’octubre de 2024”.
Tres mesos després, el desembre de 2025, el nombre es va ampliar novament fins a les 230. Llavors es va reconéixer com a víctima de la riuada un veí de 74 anys de la localitat de Catarroja que va morir en l’Hospital La Fe de València el 3 de novembre a causa d’un tromboembolisme pulmonar, a l’establir-se un nexe causal entre la seua mort i les inundacions que va patir en el seu domicili.
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