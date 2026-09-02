L’Aemet activa l’avís groc per tempestes i graníssol este dimecres a la Comunitat Valenciana: estes són les zones a on plourà
Les temperatures estaran més prop de l’època estiuenca, amb termòmetres que superaran els 32 graus
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat l’avís groc per pluges i tempestes amb possibilitat de graníssol en l’interior nord de Castelló per a este dimecres 2 de setembre. L’alerta estarà vigent des de les 14:00 fins a les 21:59 hores. Segons les previsions, les precipitacions podrien arribar als 20 mm acumulats en una hora.
Les tempestes podrien presentar una intensitat forta i anar acompanyades d’una elevada densitat de llamps, encara que quedaran limitades a l’interior de la província de Castelló. La resta de la Comunitat Valenciana no té actiu cap avís i s’espera un oratge més estable.
Sense avisos en la resta de la Comunitat Valenciana
En la resta del territori valencià no es registra cap avís actiu per a este dimecres. La jornada es presentarà amb intervals nuvolosos en alguns punts del territori, però sense risc de precipitacions generalitzades i amb temperatures que continuaran sent pròpies de l’estiu.
En les tres capitals de província, les màximes superaran els 30 graus, mentres que en les zones interiors de València els termòmetres podrien registrar 34 graus. El litoral, per la seua banda, es mantindrà un poc més moderat, amb màximes d’entre 27 i 30 graus.
Una primera setmana de setembre estiuenca
La previsió de l’Aemet apunta al fet que l’estabilitat meteorològica es mantindrà durant tota la primera setmana del mes en la major part de la Comunitat Valenciana. Cels clars o poc nuvolosos, absència de precipitacions destacables i temperatures que no conviden a pensar encara en la tardor. El canvi de mes, de moment, no portarà canvi d’oratge.
Les temperatures nocturnes han tornat a pujar en els últims dies després d’un parell de nits en què el termòmetre ha donat un respir. En molts municipis valencians del litoral i de l’interior s’han tornat a fregar els 25 graus, a tocar de la denominació de nit tòrrida.
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