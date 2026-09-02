VCF | Fitxatges
L’arribada d’Elliott no millora un mercat pèssim del València
El club va buscar fins a última hora un davanter després de caure’s la cessió de l’alemany Ducksch que ja tenia aparaulada amb el Birmingham – De matí, es va confirmar el préstec d’Almeida al Racing de Santander
Iván Carsí
El València CF esgotava el mercat a la recerca d’un davanter al tancament d’esta edició per a fitxar un atacant que poguera reforçar la seua minvada plantilla i tenint en compte la baixa per lesió d’Umar Sadiq. No obstant això, va fracassar en l’intent. A la vesprada, se n’havia anat en orris la incorporació del davanter alemany Marvin Ducksch després de fer marxa enrere el Birmingham, el seu equip, quan ja s’havia avançat en una operació per a la cessió del futbolista al club valencianista. Paral·lelament, el València havia anunciat al matí l’eixida d’Almeida al Racing de Santander, en una cessió en la qual els santanderins assumixen la seua fitxa.
Per la resta, el mercat d’estiu del València —i, en particular, les últimes hores i els últims dies— ha sigut un desastre, perquè el club només va aconseguir incorporar el migcampista ofensiu del Liverpool Harvey Elliott. L’arribada del jove britànic no cobrix en absolut les múltiples carències d’una plantilla assolada per nombroses baixes en la defensa, l’atac i les bandes.
Fitxatge frustrat de Ducksch
Durant tota la jornada d’ahir, el València CF va estar intentant tancar fins a última hora el fitxatge d’un davanter. El club tenia molt avançada la cessió fins al 30 de juny del davanter germànic Marvin Ducksch, de 32 anys i propietat del Birmingham City de la Championship, encara que l’operació es va frustrar a mitjan vesprada.
L’alemany, nom avançat pel diari As i confirmat per este diari, era el triat pel club per a substituir el lesionat Umar Sadiq i reforçar l’atac de l’equip blanc-i-negre. El jugador havia donat el vistiplau i les negociacions estaven avançades, però el fitxatge es va trencar perquè el club anglés entenia que el València havia apurat massa els terminis i no estava disposat a deixar-lo anar a estes alçades del mercat, tal com va informar Tribuna Deportiva.
El futbolista va acabar sent convocat per al partit contra el Southampton d’ahir dimarts i l’entitat de Mestalla va buscar a la desesperada alternatives en el mercat.
Almeida se’n va al Racing
En el capítol d’eixides, el València CF va cedir el migcampista Almeida al Racing de Santander. Amb contracte amb el club valencià fins a 2029, el portugués jugarà esta campanya com a cedit al Sardinero, a on es retrobarà amb Julen Agirrezabala, company el curs passat. No hi ha opció de compra pactada i els del nord pagaran la seua fitxa i una xicoteta quantitat extra, per la qual cosa a Mestalla esperen que qualle una gran temporada que li permeta mostrar el nivell que no va arribar a tindre a les ordes de Corberán.
Elliott ja és oficial
De matí, el València CF havia tancat l’última incorporació en l’últim dia del mercat de traspassos. L’equip blanc-i-negre va fer oficial l’arribada de Harvey Elliott, procedent del Liverpool FC. L’atacant anglés va aterrar dilluns a Mestalla cedit i sense opció de compra per a esta temporada. El jugador va superar les proves mèdiques ahir al matí abans de tancar la seua vinculació amb l’equip. El València CF va perdre a Riazor i llavors va accelerar-ho tot a la recerca de convéncer Harvey Elliott una vegada ja tenien el no del Leeds. Ramazani va ser sempre la primera opció de l’estiu, però es mantenia darrere en segon pla. I mentres el belga s’allunyava, qui apareixia en primera línia era l’anglés, que en tot moment li va dir que sí al València, però el salari es convertia en el principal problema. Una vegada es va resoldre això, amb el conjunt de Mestalla posant més de la seua part per a calmar les crítiques per la derrota a la Corunya, el fitxatge de l’anglés es va tancar en temps rècord.
Múltiples oferiments
Cap a les 22:20 hores, el València CF va comunicar ahir que donava per tancat el mercat. D’esta manera es posava fi a les nombroses especulacions i als múltiples noms que s’han vinculat durant l’última setmana a l’entitat de Mestalla. I també es rebutjaven diversos oferiments que no han convençut el club valencià. Al marge de les arribades de Van Oevelen, de Harvey Elliott, de Pablo Maffeo i d’Arnau Martínez, més les ja conegudes de Sato, De Haas i Dieng, el València CF no ha incorporat cap reforç més. L’anàlisi deixa clar que la plantilla està coixa en defensa —per les baixes de Copete i De Haas— i en atac, per les lesions de Diego López i Sadiq. Tot això convida poc a l’optimisme en un equip que ha arrancat sumant un punt de nou, amb Guido lesionat i amb un Barça intractable a les portes. El CEO Ron Gourlay no ha sigut capaç de tancar una plantilla competitiva i el fantasma del descens torna a sobrevolar Mestalla.
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