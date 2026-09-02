Més de 26.000 reserves en el Pou Clar d’Ontinyent durant l’estiu
Des de l’Ajuntament destaquen que la xifra de “plens absoluts no és excessiva”
Va ocórrer este diumenge 30 d’agost. Un home de 35 anys va morir al colpejar-se el cap contra una roca en el paratge natural del Pou Clar d’Ontinyent. Els testimoniatges recopilats apunten que entre els banyistes que hi havia en la zona hi havia un metge que el va atendre des del primer moment, però ni ell ni els servicis sanitaris desplaçats de manera urgent van poder fer res per a salvar-li la vida.
El succés va tindre lloc en un espai que any rere any registra una elevada pressió humana. I és que l’elevada calor que es patix a l’estiu ocasiona que els espais d’aigua dolça —i freda— es convertisquen en el lloc triat per molts per a gaudir de les hores de descans. Així ho confirmen les xifres aportades per Soluntec, l’empresa que gestiona el sistema de reserves que l’Ajuntament d’Ontinyent va implementar fa anys en l’espai natural del Pou Clar i que permet gestionar l’aforament limitat a 450 persones alhora.
Les estadístiques confirmen que es van fer un total de 31.517 reserves a través del sistema telemàtic. Esta xifra no equival al nombre d’usuaris totals, ja que 4.670 visitants van cancel·lar la seua estada per algun motiu. Així, el que s’ha confirmat és que es van tramitar un total de 26.487 visites al Pou Clar durant els mesos de juliol i agost d’enguany.
Límit de 450 persones
Les dades avalen una afluència notable en el paratge natural durant els dos mesos de temporada alta. I també confirmen un pas constant d’usuaris, ja que en algunes jornades es va sobrepassar el límit màxim de 450 visitants per dia. Des del consistori van apuntar que “el nombre de dies amb ple absolut no és excessiu, per la qual cosa les dades són similars a les d’exercicis anteriors”.
De fet, la jornada amb més volum de persones confirmades va ser el diumenge 23 d’agost, quan van passar per l’espai un total de 458 persones. En l’altre costat de la balança es troba el dijous 2 de juliol, quan només es van tramitar 272 reserves per a gaudir dels gorgs.
Consultats sobre la seua lectura de les xifres, des de l’Ajuntament d’Ontinyent van apuntar que “el sistema de reserves ha funcionat de manera normal, ja està consolidat després de diversos anys d’ús”. Al seu torn, les mateixes fonts municipals han explicat que “no s’han registrat incidències destacables en matèria de seguretat, excepte la tràgica mort de la persona que va morir este cap de setmana després de llançar-se des d’alt i colpejar-se de manera accidental”.
Ja en setembre, els banyistes encara apuraran per acudir al paratge. Però, l’afluència serà inferior.
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