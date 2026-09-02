Àsia
El Nepal eleva a 1.127 els morts i a quasi 4.900 els desapareguts després de la riuada
Entre els morts hi ha almenys 77 xiquets i més de 400 restes mortals parcials
EFE
Almenys 1.127 persones han mort i 4.850 continuen desaparegudes este dimecres al Nepal quan fa una setmana de la devastadora riuada que va arrasar poblacions senceres en el nord i centre del país, segons l’últim informe de la Policia nepalesa.
En les últimes hores s’han recuperat 77 nous cossos enmig de les labors de busca i rescat, i el nombre de desapareguts ha augmentat en quasi mil persones respecte a la jornada anterior, després de la restauració de les telecomunicacions en algunes zones afectades, la qual cosa ha permés accedir a més informació.
Entre els morts hi ha almenys 77 xiquets i més de 400 restes mortals parcials, segons detalla el comunicat publicat amb dades fins a les 8:00 hora local (2:15 GMT).
Almenys 583 ciutadans estrangers continuen desapareguts després de la tragèdia, inclosos dos espanyols, segons van confirmar ahir a EFE fonts oficials. Tres espanyols més que no estaven en la zona del desastre van ser localitzades amb èxit.
Fins al moment, les autoritats han rescatat 6.541 persones, inclosos 580 estrangers.
Dilluns, el Govern del Nepal va enviar una sol·licitud urgent a la junta directiva del Fons per a la Resposta a Pèrdues i Danys (FRLD), un mecanisme mundial de finançament climàtic, per a demanar assistència financera després de les riuades mortals.
La inundació, descrita per observadors locals com la més gran de la qual es té memòria, va provocar, segons els informes, una crescuda de l’aigua d’entre 15 i 18 metres per damunt del nivell habitual del riu, que va devastar assentaments al llarg d’un tram de 72 quilòmetres del riu Trishuli.
Així mateix, va destruir el lloc fronterer de Rasuwagadhi-Kerung, en la frontera entre el Nepal i la Xina, una via clau per al comerç bilateral, i va afectar desenes d’assentaments.
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