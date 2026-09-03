Arqueologia dona el vistiplau a la climatització del Mercat Central a través del soterrani
Comencen les obres en la cafeteria de Ricard Camarena, que deixaran a la vista la reixa centenària “trobada” durant la reforma
El Mercat Central ha començat les accions orientades no només a millorar el seu aspecte, sinó també la seua eficiència energètica o, cosa que és el mateix, temperar la calor que es patix especialment els mesos de juliol i agost. El Servici d’Arqueologia ja ha donat el vistiplau als treballs subterranis, que incloïen tant l’aparcament privat interior —el que hi ha just davall de l’edifici— i, sobretot, els treballs en el muntacàrregues, que suposaran una de les grans novetats en aspecte de l’edifici. Fins ara, la gran cúpula central té, als peus, una enorme placa massissa que fa de base per al muntacàrregues. Eixa replaça sol utilitzar-se com a punt de trobada. Per Nadal s’hi instal·la el betlem i ara, per exemple, hi ha l’alfabeguer que va cedir el municipi de Bétera fa un mes.
Eixa gran placa se substituirà per una reixeta de tràmex, una estructura similar a la que es pot veure en alguns carrers com a sistema de ventilació, tant d’aparcaments com del metro. Esta reixeta permetrà que el pis inferior, a on la temperatura és molt menor que arran de terra, puga “llançar” fred a la planta baixa, a on estan els llocs de venda i el públic en general. Esta mesura, segons va explicar el regidor Santiago Ballester, va ser aconsellada per la UPV en l’informe d’estudi de la realitat climàtica de l’edifici.
Les obres que ja s’estan portant a cap es fan de vesprada, fora de l’horari de venda de mercaderies, i inclouen també la reforma de l’actual sistema d’aire condicionat, que funcionava al 25 % per l’embossament de les canonades de condensació. S’està duent a terme la col·locació d’una nova canaleta per a millorar substancialment l’entrada de fred, que s’utilitzarà com a primera mesura general per a arribar a la conclusió de fins a quin punt —amb estes dos mesures— es tempera l’interior.
La reixa de Ricard Camarena
D’altra banda, comencen ja les obres per a la rehabilitació de l’espai que permetrà ampliar el bar de Ricard Camarena. Una reforma que ha servit per a traure de l’oblit peces antigues del mateix Mercat quan es va inaugurar fa cent anys. Amb el desmantellament dels llocs van aparéixer sòls, bancades de marbre i, sobretot, una artística reixa de forja. Es dona la curiosa circumstància que esta reixa va aparéixer serrada en la part central i que el tros que faltava ha aparegut en una altra paradeta, però finalment Patrimoni ha optat per deixar el reixat tal com està ara, però a la vista. De fet, el conegut restaurador pretenia donar-li una coherència identitària a esta ampliació del seu Central Bar, però finalment deixarà esta zona amb el disseny tradicional, incloent-hi les taules de marbre, de manera que el reixat quedarà a la vista com a testimoni autèntic de la història.
En novembre, si no hi ha canvis en els temps, començarà la neteja i restauració de la façana, que té com a objectiu recuperar estèticament la coberta general, incloses les làmines de colors que recreen la senyera.
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