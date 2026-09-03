Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestaciones Ceuta ValenciaHomicidio bebéTiempo en Valencia hoySueldo docenteMinisterio de TransportesCalendario escolar Comunitat ValencianaMazón ES-Alert
instagramlinkedin

Arqueologia dona el vistiplau a la climatització del Mercat Central a través del soterrani

Comencen les obres en la cafeteria de Ricard Camarena, que deixaran a la vista la reixa centenària “trobada” durant la reforma

La placa del muntacàrregues es canviarà per a portar fred des del soterrani

La placa del muntacàrregues es canviarà per a portar fred des del soterrani / Moisés Domínguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

El Mercat Central ha començat les accions orientades no només a millorar el seu aspecte, sinó també la seua eficiència energètica o, cosa que és el mateix, temperar la calor que es patix especialment els mesos de juliol i agost. El Servici d’Arqueologia ja ha donat el vistiplau als treballs subterranis, que incloïen tant l’aparcament privat interior —el que hi ha just davall de l’edifici— i, sobretot, els treballs en el muntacàrregues, que suposaran una de les grans novetats en aspecte de l’edifici. Fins ara, la gran cúpula central té, als peus, una enorme placa massissa que fa de base per al muntacàrregues. Eixa replaça sol utilitzar-se com a punt de trobada. Per Nadal s’hi instal·la el betlem i ara, per exemple, hi ha l’alfabeguer que va cedir el municipi de Bétera fa un mes.

Eixa gran placa se substituirà per una reixeta de tràmex, una estructura similar a la que es pot veure en alguns carrers com a sistema de ventilació, tant d’aparcaments com del metro. Esta reixeta permetrà que el pis inferior, a on la temperatura és molt menor que arran de terra, puga “llançar” fred a la planta baixa, a on estan els llocs de venda i el públic en general. Esta mesura, segons va explicar el regidor Santiago Ballester, va ser aconsellada per la UPV en l’informe d’estudi de la realitat climàtica de l’edifici.

Les obres que ja s’estan portant a cap es fan de vesprada, fora de l’horari de venda de mercaderies, i inclouen també la reforma de l’actual sistema d’aire condicionat, que funcionava al 25 % per l’embossament de les canonades de condensació. S’està duent a terme la col·locació d’una nova canaleta per a millorar substancialment l’entrada de fred, que s’utilitzarà com a primera mesura general per a arribar a la conclusió de fins a quin punt —amb estes dos mesures— es tempera l’interior.

La reja en el espacio de Ricard Camarena

La reixa en l’espai de Ricard Camarena / Moisés Domínguez

La reixa de Ricard Camarena

D’altra banda, comencen ja les obres per a la rehabilitació de l’espai que permetrà ampliar el bar de Ricard Camarena. Una reforma que ha servit per a traure de l’oblit peces antigues del mateix Mercat quan es va inaugurar fa cent anys. Amb el desmantellament dels llocs van aparéixer sòls, bancades de marbre i, sobretot, una artística reixa de forja. Es dona la curiosa circumstància que esta reixa va aparéixer serrada en la part central i que el tros que faltava ha aparegut en una altra paradeta, però finalment Patrimoni ha optat per deixar el reixat tal com està ara, però a la vista. De fet, el conegut restaurador pretenia donar-li una coherència identitària a esta ampliació del seu Central Bar, però finalment deixarà esta zona amb el disseny tradicional, incloent-hi les taules de marbre, de manera que el reixat quedarà a la vista com a testimoni autèntic de la història.

Noticias relacionadas

En novembre, si no hi ha canvis en els temps, començarà la neteja i restauració de la façana, que té com a objectiu recuperar estèticament la coberta general, incloses les làmines de colors que recreen la senyera.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de las manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana hoy: municipios, ubicación y horarios
  2. Detienen a una pareja en València por el homicidio de su hijo de 18 meses
  3. La Guardia Civil localiza a una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent
  4. Cortes de tráfico hoy en València por la manifestación en apoyo a Ceuta
  5. Usuarios de Metrovalencia critican el estado de la estación de Marítim tras dos meses de obra: 'Que no esté lista es sorprendente
  6. Aemet activa el aviso amarillo por tormentas y granizo este miércoles en la Comunitat Valenciana: estas son las zonas dónde va a llover
  7. Un día pasará algo muy gordo': Sigue la presión policial en el barrio de Velluters ante una situación 'insoportable' entre el vecindario
  8. La imagen oficial de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027

Arqueologia dona el vistiplau a la climatització del Mercat Central a través del soterrani

Arqueologia dona el vistiplau a la climatització del Mercat Central a través del soterrani

La Generalitat abona el 98 % de les ajudes a familiars de víctimes de la dana per un import de 17,02 milions

La Generalitat abona el 98 % de les ajudes a familiars de víctimes de la dana per un import de 17,02 milions

La jutgessa de la dana eleva a 232 les víctimes mortals a l’incloure una veïna de Guadassuar

La jutgessa de la dana eleva a 232 les víctimes mortals a l’incloure una veïna de Guadassuar

El Nepal eleva a 1.127 els morts i a quasi 4.900 els desapareguts després de la riuada

El Nepal eleva a 1.127 els morts i a quasi 4.900 els desapareguts després de la riuada

L’Aemet activa l’avís groc per tempestes i graníssol este dimecres a la Comunitat Valenciana

L’Aemet activa l’avís groc per tempestes i graníssol este dimecres a la Comunitat Valenciana

Agost es tanca amb més atur i menys ocupació a la Comunitat Valenciana

Agost es tanca amb més atur i menys ocupació a la Comunitat Valenciana

Fragmentació a les Valls davant de les concentracions per Ceuta

Més de 26.000 reserves en el Pou Clar d’Ontinyent durant l’estiu

Més de 26.000 reserves en el Pou Clar d’Ontinyent durant l’estiu
Tracking Pixel Contents