Partit
Dos baixes en l’entrenament del València CF abans de la visita del FC Barcelona
Rioja continua en la infermeria amb només dos entrenaments per davant fins al partit i Van Oevelen també ha treballat al marge
Hugo Ferrer
El València CF continua preparant la visita del FC Barcelona amb dos absències en l’entrenament d’este dijous en la ciutat esportiva de Paterna. Luis Rioja no ha treballat amb el grup per segon dia consecutiu i es perfila com un dubte de cara al partit. El porter Kayne Van Oevelen tampoc ha participat en la sessió.
A penes queden dos entrenaments abans de la cita contra l’equip blaugrana, per la qual cosa la situació de Rioja cobra una rellevància especial. L’extrem va ser titular en l’últim partit del València, en el qual va actuar com a carriler dret, i la seua possible absència suposaria un contratemps per al cos tècnic.
Per la seua banda, Foulquier continua avançant en l’última fase del seu procés de recuperació. El defensor continua treballant amb l’objectiu d’estar disponible com més prompte millor, si bé encara roman al marge de la dinàmica competitiva de l’equip.
Maffeo, OK
La nota positiva de la sessió l’ha protagonitzada Pablo Maffeo. El lateral ha entrenat amb normalitat i continua amb la seua posada a punt per a l’important compromís contra el Barcelona.
Amb només dos sessions per davant, el València apurarà els terminis per a conéixer l’evolució de Rioja i determinar si podrà arribar a temps a un dels partits més exigents de la temporada.
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